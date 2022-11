Nieuwe BMW X2: straks wél in lijn met X4 en X6

De BMW X1 is dit jaar volledig vernieuwd en dat betekent dat het niet lang meer kan duren voordat ook de technisch aan de X1 gelieerde X2 aan een nieuwe generatie wordt geholpen. Op deze foto's is die nieuwe BMW X2 voor het eerst te zien. Wat blijkt? Met de nieuwe X2 slaat BMW een andere weg in.

De BMW X2 is binnen de BMW-gelderen altijd best een bijzonder model geweest. Zijn naamgeving doet vermoeden dat het tot de X1 is wat auto's als de X4 en X6 tot achtereenvolgens de X3 en X5 zijn, maar dat is niet helemaal het geval. Waar de X4 en X6 zogenoemde 'coupé-SUV's' op basis van hun zustermodellen zijn en duidelijk als zodanig te herkennen zien, staat de X2 op designvlak meer op eigen benen. BMW gaf de in 2017 gepresenteerde X2 een meer eigen gezicht én een eigen vorm, een sterk aflopende daklijn zoals de X4 en X7 die hebben, ging aan de neus van de X2 voorbij. Met de nieuwe X2 komt BMW daar toch op terug.

Op deze foto's is de nieuwe BMW X2 voor het eerst te zien. Van voren valt het X1-front duidelijk te herkennen. Op dat vlak wijkt de X2 dus al af van zijn voorganger, maar meer naar achteren toe is écht alles anders. Meer dan bij de huidige X2 loopt de daklijn vanaf feitelijk de A-stijl naar achteren toe af. De daklijn loopt over in een vrij vlak liggende achterruit. Het maakt de nieuwe X2 dus meer 'coupé' en minder 'hatchback', al valt op de toepassing van dergelijke termen terechte kritiek te uiten. Een opvallend elementen vinden we achterop de achterklep, daar heeft BMW namelijk spoiler geplaatst die opzettelijk niet helemaal in de achterklep is geïntegreerd.

De nieuwe BMW X2 krijgt net als de X1 natuurlijk ook plug-in hybride aandrijflijnen. Of er ook een elektrische iX2 komt? Zeg nooit nooit. Technisch is het mogelijk, maar we hebben er nog geen bewijs van gezien. Even afwachten dus.