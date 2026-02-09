Ben jij een begenadigd inpakker? Dan krijg je vast ingewikkelde gevoelens in de onderbuik als je ziet waar Suzuki een prijs voor heeft gewonnen.

Welkom in de wereld van de zijdelings aan auto's gerelateerde nieuwtjes, speciaal voor het hoekje van je brein dat zich maar wat graag laat vullen met irrelevante wetenswaardigheden. Suzuki is een van de tientallen bedrijven die van WPO een Worldstar-prijs heeft binnengesleept. Dat klinkt heftiger dan het is. WPO staat voor World Packaging Organisation en is een organisatie die jaarlijks prijzen uitreikt aan bedrijven die een nieuwe en veelal innovatieve manier hebben gevonden om iets in te pakken.

Suzuki heeft een nieuwe verpakking bedacht om injectoren te vervoeren. Voorheen gebruikte Suzuki een doos met daarin vier lagen van elk 24 kunststof schaaltjes (foto 2). Die schaaltjes werden bedekt met een velletje polyetheen waarin de injectoren horizontaal werden gelegd. Een boel kunststof, en wat ruimte betreft niet efficiënt genoeg, zo moet Suzuki hebben gedacht. In de nieuwe doos die Suzuki heeft bedacht, zijn de vier lagen schaaltjes vervangen door twee verdiepingen van karton waarin de injectoren verticaal hun reis maken.

Elke verdieping biedt plek aan 60 injectoren. De verdiepingen worden van elkaar gescheiden door een laagje vetvrij papier. De winst: minder plastic, maar ook meer injectoren per doos. De nieuwe doos is net zo groot als de vorige, maar huisvest 120 in plaats van 96 injectoren. Volgens Suzuki reduceert de nieuwe verpakking de inpaktijd met 65 procent en bespaart het 64 procent op materiaalkosten. Reden genoeg voor een prijsje, aldus de verpakkingsgoeroes van WPO.