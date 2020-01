Mazda presenteert Flair Crossover

Mazda verkoopt in het thuisland de Flair, een auto die z'n genen deelt met de Suzuki Wagon R. Dan is er de Flair Crossover, een auto die tevens op Suzuki-leest is geschoeid. Het is die Flair Crossover die nu aan een nieuwe generatie is geholpen.

De Flair Crossover is in tegenstelling tot de auto die simpelweg Flair heet geen Suzuki Wagon R, maar wel degelijk een Suzuki. In feite hebben we namelijk te maken met een Suzuki Hustler waar Mazda zijn eigen beeldmerken op heeft geschroefd. Die truc paste Mazda al toe op de vorige generatie van de Flair Crossover en wordt nu herhaald.

De komst van de nieuwe Flair Crossover houdt natuurlijk verband met de recente introductie van de nieuwe Suzuki Hustler. Die Hustler is een kei-car pur sang en dat betekent dat ook deze Flair Crossover de lengtegrens van 3,4 meter niet overschrijdt en dat er zich in de hoekige neus een 660 cc kleine driecilinder schuil die in de basis 49 pk en 58 Nm levert. Een geblazen variant is ook leverbaar en die schopt het tot een asfalt vergruizende 64 pk en 98 Nm. Beide smaken van de 0.7 zijn voorzien van mild-hybrid techniek. Net als in de Hustler vinden we ook in de Flair Crossover een dashboard dat opgebouwd is uit drie grote ronde vormen.

Overigens zijn de Flair en Flair Crossover niet de enige modellen van Suzuki die Mazda in Japan in z'n showrooms heeft staan. Het merk verkoopt immers ook de Carol, Mazda's versie van de Japanse Alto (niet te verwarren met de uit India afkomstige Celerio, en is de Flair Wagon een Suzuki Spacia.

De vanafprijs van de Flair Crossover ligt op omgerekend € 11.360.