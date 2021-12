Dit is Mazda's nieuwste goedkoopste personenauto

Mazda vervangt een van zijn allerkleinste modellen. We zakken af naar Mazda's thuisland Japan, waar de Carol aan een geheel nieuwe generatie wordt geholpen. Net als de vorige generatie Carol en diverse andere kleintjes van Mazda is de Carol stiekem eigenlijk helemaal geen Mazda.

Suzuki en Mazda zijn absoluut geen vreemden van elkaar. In 1987 gingen de twee fabrikanten een samenwerking aan die het voor Mazda onder meer mogelijk maakte om kei-cars van Suzuki aan zijn portfolio toe te voegen. In 1989 bracht Mazda's toen nog bestaande submerk Autozam de op de toen actuele derde generatie Suzuki Alto gebaseerde Carol op de markt, compleet met een geheel eigen koets. Ook diens in 1995 gelanceerde opvolger werd onder de vlag van Mazda's Autozam gevoerd en kreeg ook een eigen vormgeving. Vanaf 1998 voert Mazda de Carol vanwege het in dat jaar verdwijnen van submerk Autozam gewoon als Mazda en sindsdien is het model ook veel makkelijker als broertje van de Japanse Alto te herkennen. Suzuki lanceerde kort geleden een volledig nieuwe Alto en nu is het Mazda's beurt om de nieuwe Carol op het digitale podium te tillen.

De nieuwe Mazda Carol is net als zijn recente voorgangers gewoon weer een Suzuki Alto met Mazda-beeldmerken. Dat betekent dat ook de Carol met zijn wagenlengte van net geen 3,4 meter en 658 cc grote driecilinder benzinemotor weer een regelrechte kei-car is. Het vriendelijk ogende model is net als zijn Alto-broertje te krijgen met mild-hybride techniek en komt zowel met voor- als met vierwielaandrijving beschikbaar. De goedkoopste variant is de voorwielaangedreven conventionele benzinesmaak die in Japan omgerekend €7.759 kost. Voor de duurste variant - de vierwielaangedrweven Carol met mild-hybride driecilinder - ben je er omgerekend € 9.995 kwijt. Daarmee is het in Japan met afstand de goedkoopste Mazda die je kunt vinden.

Overigens zijn alle kei-cars van Mazda feitelijk een Suzuki. Mazda biedt er namelijk verder de op deze Suzuki Wagon R gebaseerde Flair, de op deze Suzuki Spacia gebaseerde Flair Wagon, de op de Suzuki Hustler gebaseerde Flair Crossover en de Scrum Wagon (Carry) aan. Nog een geinige tweeling van Suzuki en Mazda, of eigenlijk Autozam, is de AZ-1. Die kleine kei-coupé met vleugeldeuren werd door Mazda geproduceerd, maar had een Suzuki-machientje achter de voorstoelen liggen. Van deze kleine pretmachine verkocht Suzuki in de vorm van de Cara een eigen versie.