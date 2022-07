Suzuki Xbee: gezellig cross-overtje vernieuwd

Tussen al het grote autonieuws van vandaag hebben we een gaatje weten te vinden om een luchtiger bericht te persen. We zakken af naar Japan, het thuisland van Suzuki waar het merk zijn vrolijke Xbee heeft opgefrist.

Suzuki verkoopt in Japan een hele rits modellen die we in Europa niet kennen. Het gros daarvan is een Kei-car. Zo levert Suzuki in zijn thuisland de Alto, de Every Wagon, de Spacia (Custom), Hustler, Alto Lapin (LC), de Wagon R, de Wagon R Smile en diverse derivaten van die vloot Kei-cars. Ook is er van de Suzuki Jimny in Japan een variant die dankzij het ontbreken van wielkastverbreders en de aanwezigheid van een 660 cc kleine benzinemotor in de kei-catagorie valt. Daarnaast heeft Suzuki in Japan ook grotere niet-Kei-cars in het aanbod. Van de ook hier bekende Ignis en Swift tot de Escudo (Vitara) en Jimny Sierra, de Jimny met wielkastverbreders en 1.5 zoals je die ook in Europa kent. Daarnaast bestaan er in Japan diverse niet-Kei-Suzuki's die je in Europa niet ziet. We noemen MPV Landy, midi-MPV Solio en de Xbee. Die laatste is een vrolijk ogende cross-over die in 2017 werd gepresenteerd en nu op bijzonder zachtzinnige wijze is herzien.

Van een afstandje oogt de Xbee - een modelnaam die je uitspreekt als cross bee - wellicht als een typische kei-car, maar dat is het niet. Volgens de Japanse fiscus is een kei-car maximaal 3,4 meter lang, 1,48 meter breed en de krachtbron maximaal 660 cc groot en 64 pk sterk. De inmiddels zo'n 5 jaar oude Xbee overtreft die afmetingen in de lengte en breedte met achtereenvolgens 26 en 17 centimeter. Daar komt bij dat de Xbee een 996 cc grote driecilinder aan boord heeft, een mild-hybride machine ook nog eens.

Heeft de facelift van de Xbee veel om het lijf? Nee, totaal niet. Suzuki geeft de Xbee een grille die anders van vorm is en voortaan wordt doorklieft door een chroomkleurige sierstrip met daarin het Suzuki-logo. Over de aanpassingen aan de achterkant kunnen we kort zijn: die zijn er niet. Suzuki brengt frisse lichtmetalen schoentjes naar de Xbee en de cross-over is leverbaar in een handjevol verse lakkleuren. Wel is er meer dan ooit te personaliseren. Er zijn kleurtjes beschikbaar voor de panelen op de portieren en Suzuki heeft een arsenaal aan vrolijke stickers in zijn catalogus opgenomen.

Ook in het interieur voert Suzuki verder geen wijzigingen aan de vormgeving door, al er wel een nieuwe bruine kunstlederen samenstelling beschikbaar. De Xbee is leverbaar met voor- en vierwielaandrijving en nuttigt in zijn zuinigste voorwielaangedreven vorm gemiddeld slechts 5,4 l/100 km. De vanafprijs is vastgesteld op omgerekend €13.195. Suzuki hoopt maandelijks 2.000 Xbees te verkopen.

Relevant voor Nederland? Uiteraard niet, maar de Xbee is wat ons betreft een geinig voorbeeld van het bestaan van hier onbekende modellen die Japanse fabrikanten in hun thuisland verkopen en die géén Kei-car zijn. Denk jij dat de Suzuki Xbee Europees bestaansrecht heeft? Laat het ons weten in de reacties!