Suzuki Wagon R Smile: kleintje met schuifdeur

De Wagon R+ waarmee Suzuki in 1997 in Europa zijn vizier richtte op de Hyundai Atos en Daihatsu Move, was een iets grotere variant van de in Japan als Kei-car geregistreerde Wagon R 'zonder-plus'. In Europa is de Wagon R+, waarvan de tweede generatie in de vorm van de Agila ook een Opel-broertje kreeg, al jaren geleden van de markt verdwenen. In andere delen van de wereld verkoopt Suzuki twee Wagon R-lijnen. Zo is er een door het Indiase Maruti Suzuki gebouwde Wagon R en een separaat model dat in Japan wordt verkocht. Die laatste krijgt gezelschap van een zustermodel: de Wagon R Smile.

De Wagon R Smile deelt naast zijn naam ook zijn technische basis met de reeds bestaande Japanse Wagon R, al heeft de 'Smile' een volledig eigen koets. Het bestaansrecht zit hem voornamelijk in het feit dat de kleine ruimtereus schuifdeuren heeft. Niet eerder had een Wagon R dergelijke portieren achter. De Wagon R Smile is op een haar na 3,4 meter kort en heeft een wielbasis van 2,46 meter. Onder de kap ligt een 49 pk sterke 658 cc driecilinder benzinemotor, die altijd aan een cvt-automaat is gekoppeld. Alle uitvoeringen minus de basisversie hebben daarnaast een 2,6 pk en 40 Nm sterk elektromotortje aan boord, wat de Wagon R Smile tot een hybride maakt. Daarnaast kun je kiezen tussen voor- en vierwielaandrijving. Met zijn 60 centimeter brede schuifdeuren lijkt de Wagon R Smile overigens wel sterk op broertje Spacia, al is die net een stukje hoger.

De Suzuki Wagon R Smile heeft in Japan een vanafprijs van omgerekend € 12.290.