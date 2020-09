Suzuki Jimny krijgt bestelversie

Van de in ieder geval voorlopig niet meer in Nederland leverbare Jimny bestaat nu ook een bestelversie! Suzuki introduceert een variant waar het de achterbank uit heeft geschroefd en die dus slechts plek biedt aan twee inzittenden. Dat is gezien de krapte achterin de reguliere Jimny waarschijnlijk ook geen al te groot gemis.

Doordat de bestelversie van de Jimny géén achterbank heeft, vind je achterin de kleine alleskunner een volledig vlakke laadvloer. De bagageruimte is - door afwezigheid van een achterbank - in totaal 863 liter groot. Daarmee slokt de bestelversie van de Jimny in totaal 33 liter meer op dan het bekende exemplaar wanneer de achterbank is neergeklapt. Een stalen hekwerkje zorgt ervoor dat de inzittenden voorin van de bagageruimte zijn gescheiden. Aan de aandrijflijn wordt verder niet gesleuteld en dat betekent dat ook de bestelversie van de Jimny over de bekende 1.5 viercilinder beschikt, die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak.

Of de bestelversie van de Jimny betekent dat er ook in Nederland een Jimny op grijs kenteken beschikbaar komt, valt nog te bezien. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur. Het is echter goed mogelijk dat de geïntroduceerde versie niet aan de door de Nederlandse fiscus gestelde eisen voor grijs kenteken voldoet. De exacte afmetingen van de bagageruimte zijn immers niet bekend. Mocht dat tóch zo zijn, dan is deze nieuwe bestel-Jimny natuurlijk opeens een enorm stuk goedkoper dan de door de bpm geplaagde personenversie.

UPDATE: De bestelversie van de Jimny komt ook in Nederland beschikbaar. Echter is hij door zijn afmetingen in ons land wél bpm-plichtig, zo bevestigt Suzuki Nederland aan AutoWeek. De eerste bestellingen zijn al geplaatst.