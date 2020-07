Suzuki Jimny voorlopig uit leveringsgamma

Suzuki-klanten hebben de komende tijd minder keuze bij de Suzuki-dealer, want het is voorlopig niet meer mogelijk om een nieuwe Jimny te bestellen. Desastreus nieuws voor de liefhebber, maar het lijkt vooralsnog mee te vallen: de Jimny is (nog) niet definitief uit het gamma geknipt.

De tweede generatie van de Jimny maakte ook een enorme sprong voorwaards ten opzichte van zijn voorganger, die het maar liefst 19 jaar uithield. Op motorisch vlak was die sprong voor de Europese markt echter niet ver genoeg, want de kleine SUV voldoet niet aan de norm waarbij auto's niet meer dan 95 g/km CO2 mogen uitstoten.

Navraag bij de Nederlandse importeur leert dat de Jimny mede daarom voorlopig niet meer te bestellen is. "Op dit moment krijgen fabrikanten voor elke auto met een uitstoot boven de 95 gram CO2 per kilometer een boete in Europa, terwijl de Jimny buiten Europa – waar de boete niet geldt – niet aan te slepen is." Suzuki heeft gekozen de beschikbare productieplekken vrij te houden voor de markten waar de Jimny gretig aftrek vindt. In Australië en Japan is de wachttijd ondertussen opgelopen naar tien maanden. "Bij een verdeling van de aantallen voor de wereld, zal dat meegenomen worden in de beslissing", aldus Suzuki.

In Nederland worden door de importeur op dit moment dan ook geen nieuwe orders meer voor de Jimny aangenomen. Wel worden, net als in Engeland bijvoorbeeld, bestaande bestellingen uitgeleverd. Slecht nieuws voor iedereen die nét wilde overstappen op een nieuwe Suzuki Jimny: voor zover de importeur weet, hebben alle auto's al een bestemming. Het is daarbij niet bekend of en wanneer de orderboeken weer openen.

"Met een bedrijfswagenvariant zou het mogelijk zijn om de auto als tweezitter te leveren, zodat hij dan buiten de Europese boete valt", al is de importeur niets bekend van de komst van een dergelijke variant. Zo lang die er niet is, hangen er in Europa donkere wolken boven de kleine terreinwagen.

Sinds de herintroductie van de Jimny kochten ongeveer 230 Nederlanders een exemplaar.