Ruim 73.000 elektrische auto's verkocht in 2020

Vorig jaar verlieten in totaal 356.051 nieuwe personenauto's de Nederlandse showrooms, zo bleek op de eerste dag van dit kakelverse jaar. 'Zo'n 70.000' daarvan waren volledig elektrisch, maar nu weten we ook hoeveel het er exact waren. In 2020 zijn in totaal 73.057 nieuwe elektrische personenauto's geregistreerd en dat betekent dat het EV-marktaandeel in ons land vorig jaar ruim 20,5 procent bedroeg. Ruim één op de vijf vorig jaar geregistreerde personenauto's was dus volledig elektrisch. In 2019 werden er nog 61.547 EV's geregistreerd.

Lang niet alle EV's werden op naam van een particulier gezet, in heel 2020 gaat het namelijk om ruim 7.500 exemplaren. 9.500 stuks eindigden via een private-leaseconstructie bij een Nederlandse consument voor de deur terwijl er 13.500 exemplaren op naam van autobedrijven werden gezet. Leasemaatschappijen registreerden bijna 33.000 nieuwe EV's in 2020. Net als in 2019 viel er in december weer een run op EV's waar te nemen. In de laatste maand van 2020 was 69 procent van alle nieuw geregistreerde personenauto's een EV. De aanschafsubsidie, de verhoging van de bijtelling van 8 naar 12 procent per 1 januari dit jaar én de ingezakte automarkt zijn onder meer verantwoordelijk te houden voor de opmars van elektrische modellen in 2020.

Top 10 populairste EV's in 2020

Volkswagen ID.3 (10.954) Tesla Model 3 (8.369) Hyundai Kona (7.760) Kia Niro (6.474) Audi E-tron (3.764) Volkswagen e-Golf (3.049) Polestar 2 (2.951) Volvo XC40 (2.590) Volkswagen ID.4 (2.408) MG ZS (2.206)

Benzine en diesel

Auto's met een benzinemotor zijn nog altijd het populairste, zo ook in 2020. Vorig jaar werden er 205.207 nieuwe benzineauto's geregistreerd. Wel daalt het marktaandeel erg snel. In 2019 waren benzine-auto's nog goed voor een marktaandeel van 71 procent, in 2020 lag dat percentage op 57,6 procent. Ook werden er vorig jaar fors minder auto's met een dieselmotor aangeschaft. Er werden in 2020 12.983 nieuwe zelfontbranders geregistreerd en dat betekent dat het marktaandeel halveerde van 7,3 procent in 2019 tot 3,6 procent in 2020. Hybrides waren goed voor 62.560 nieuwe registraties, tien procent meer dan in 2019. Ook werden er meer modellen verkocht die naast benzine ook lpg lusten: 2.036 stuks in 2020 tegen 520 in 2019. Hier speelt het lpg-aanbod van Renault en Dacia een rol. In totaal zijn afgelopen jaar 147 auto's met een brandstofcel verkocht, in 2019 waren dat er 9 meer.