Subsidiepot EV's nog meer dan halfvol

De subsidiepot voor het kopen of leasen van een nieuwe of tweedehands EV, de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), is precies een maand na de opening van het loket nog voor meer dan de helft gevuld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVO, die de subsidiepot in beheer heeft. Tot op heden is voor €37,2 miljoen aan aanvragen gedaan, terwijl in totaal €91,4 miljoen aan subsidie beschikbaar staat.

Daarmee stroomt de subsidiepot al een stuk geleidelijker leeg dan in 2020, toen de subsidie voor het eerst vrijgemaakt werd. Het bedrag dat je kon krijgen was toen hoger en het potje kleiner. Het gevolg was dat het hele potje al binnen acht dagen gortdroog kwam te staan. Dit jaar is er voor de aanschaf of lease van een nieuwe EV €71 miljoen beschikbaar gesteld. Na een maand staat de teller van het aantal aanvragen op iets meer dan 9.000, wat neerkomt op een totaalbedrag van €30,3 miljoen. Dat betekent dus dat er nog een ruime €40 miljoen over is om verdeeld te worden. Voor gebruikte elektrische auto's bedraagt de omvang van de subsidiepot €20,4 miljoen. Daarvan is nu voor €6,9 miljoen aan aanvragen gedaan.

In totaal is er nu dus nog €54,2 miljoen aan subsidie beschikbaar. Voor een tweedehands EV ligt de hoogte van de subsidie op €2.000, voor een nieuwe EV gaat het om een bedrag van €3.350. Wel moet de prijs van de auto waar subsidie voor wordt aangevraagd tussen de €12.000 en €45.000 liggen om ervoor in aanmerking te komen. De aanvullende voorwaarden voor de SEPP-subsidie en een lijstje met modellen die ervoor in aanmerking komen, lees je hier.