Op 3 januari kwam het nieuwe subsidiebudget beschikbaar voor de aanschaf of private lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Op de eerste dag dat het mogelijk was, is voor ruim 12 miljoen euro aan subsidie aangevraagd voor de aanschaf of privélease van nieuwe of gebruikte elektrische auto's.

Tussen 09:00 en ongeveer 16:45 zijn er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 3.113 subsidieaanvragen gedaan voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto, goed voor een totaalbedrag van €10.428.550. Daarnaast zijn er 903 subsidieaanvragen gedaan voor de aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto, goed voor een totaalbedrag van €1.806.000. Dat betekent dat er al €12.234.550 aan SEPP-subsidie is vergeven. Let wel, het gaat om aanvragen. Dat wil niet zeggen dat elke aanvrager ook subsidie krijgt toegekend.

Gelukkig is de subsidiepot dit jaar een stuk groter dan die van vorig jaar. De subsidiepot is gevuld met een bedrag van €91,4 miljoen. €71 miljoen daarvan is bestemd voor nieuwe elektrische auto's. Dat subsidiebedrag is bijna vijf keer groter dan het in 2021 was en is goed voor ruim 21.000 nieuwe EV's. €20,4 miljoen is gereserveerd voor subsidie op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. Dat is zo'n €7 miljoen meer dan in 2021 beschikbaar was. Voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van minimaal €12.000 en maximaal €45.000 krijg je een tegemoetkoming van €3.350. Voor de aanschaf van een gebruikte EV met een oorspronkelijke cataloguswaarde van tussen de €12.000 en €45.000 krijg je €2.000 aan SEPP-subsidie.

Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.