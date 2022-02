Subsidiepot elektrische auto bijna voor de helft leeg

Ook dit jaar kun je weer subsidie krijgen op de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. In 2022 is er een veel groter subsidiebudget beschikbaar dan in 2021 en dus is de pot nog lang niet leeg, al is toch reeds 44 procent van de totaal beschikbare €91,4 miljoen vergeven.

De subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto was gevuld met €91,4 miljoen euro. Daarvan is inmiddels €40,33 miljoen vergeven, een ruime 44 procent. Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

€71 miljoen van de dit jaar beschikbare €91,4 miljoen is voorbehouden als tegemoetkoming op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000. Op zo'n nieuwe elektrische auto kun je €3.350 SEPP-subsidie krijgen. In totaal is voor €32.910.400 SEPP-subsidie aangevraagd voor een nieuwe EV en daarmee is een ruime 46 procent vergeven. Voor 9.824 nieuwe EV's is dus een tegemoetkoming aangevraagd en voor 11.370 nieuwe EV's is nog budget beschikbaar.

Ook op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000 kun je een tegemoetkoming aanvragen. Die bedraagt €2.000. Van de dit jaar beschikbare €20,4 miljoen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto is €7,42 miljoen vergeven, zo'n 36 procent dus. Dat betekent dat voor 3.710 gebruikte EV's SEPP-subsidie is aangevraagd en er nog voor 6.490 elektrische occasions budget over is.

Natuurlijk kun je niet op elke nieuwe of gebruikte elektrische auto subsidie aanvragen. Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.