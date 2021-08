Subaru WRX stuift door het zand

Subaru's nieuwe WRX zou zijn deze week zijn debuut beleven tijdens de New York International Auto Show, waarvan begin augustus bekend werd dat de editie van dit jaar niet zou plaatsvinden vanwege angst voor verdere verspreiding van het coronavirus. Of dat betekent dat Subaru de WRX op een later moment voorstelt, is niet helder. Subaru laat namelijk een nieuwe teaservideo zien waarin het merk zegt dat de WRX in aantocht is, maar niet vertelt wanneer de nieuwe sportsedan wordt onthuld.

In de video is de zien hoe Subaru de jongste WRX door het zand jaagt. De opvallend genoeg niet in de kenmerkende kleur WR Blue Pearl maar in het oranje uitgevoerde WRX glijdt rondt alsof er geen morgen meer is. Dat zien we graag. De laatste Subaru WRX had een 300 pk en 408 Nm krachtige 2.5 viercilinder boxermotor, al verscheen er later een 359 pk versie die nooit naar Nederland is gekomen. Het is aannemelijk dat de nieuwe WRX daar fors overheen gaat.

Het is nog te vroeg om te zeggen of de nieuwe WRX ook naar Nederland komt. Subaru besloot immers de grondig vernieuwde BRZ niet op de boot naar Europa te zetten. Eerst de onthulling, daarna de mogelijke teleurstelling.