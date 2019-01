Subaru WRX STi S209 weer in beeld

In Nederland is Subaru's WRX een begrip dat inmiddels tot het verleden behoort, maar in andere markten is de auto gewoon nog leverbaar. Tijdens de North American International Auto Show trekt Subaru het doek van de WRX STi S209.

Subaru past de S20*-aanduiding al jaren toe op de WRX en op diens directe voorganger: de Impreza WRX STi. De laatste versie, de S208, werd in 2017 gepresenteerd tijdens de Tokyo Motor Show en dit jaar is het de NAIAS in Detroit waar de laatste versie wordt getoond: de S209.

Subaru zegt er zelf nog niets over, maar zeer waarschijnlijk is de WRX S209 nog een tandje sportiever dan de reguliere 300 pk sterke sportsedan. Op 14 januari weten we meer. Dan wordt ook duidelijk waarom de auto in de Verenigde Staten wordt gepresenteerd aangezien de vorige versies alleen in Subaru's thuisland werden geleverd.