Subaru Vivio (1995) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wie denkt aan een Subaru voor autoliefhebbers, denkt al vlug aan een Impreza GT Turbo, WRX of Legacy B4. Subaru heeft echter ook talloze minder heftige maar desalniettemin interessante modellen gemaakt die ook zeker de liefhebberssnaar kunnen raken. De Vivio die in deze editie van Liefhebber Gezocht op zoek is naar een warm thuis, is daar het perfecte voorbeeld van.

De begin jaren 90 als opvolger van de hoekigere Mini Jumbo op de Europese markt gebrachte Subaru Vivio is een kei-car in hart en nieren. De vooral voor de Japanse thuismarkt ontwikkelde auto in het segment van ukkies als de Fiat Cinquecento, Suzuki Alto en Daihatsu Cuore voldoet dan ook volledig aan eisen die de Japanse fiscus aan een auto in die klasse stelde. Hij is korter dan 3,4 meter en heeft een nog geen 660 cc groot machientje onder de kap. Modelnaam Vivio is zelfs een verwijzing naar de (afgeronde) cilinderinhoud: schrijf tweemaal de zes in Romeinse cijfers uit (VI VI) en plak er een O in plaats van een 0 achter en je bent er al. In het sympathiek de wereld in turende snuitje van deze Vivio ligt een 658 cc kleine benzinemotor die ondanks die kleine inhoud gewoon vier cilinders heeft. Het vermogen? 44 pk en 53 dappere Nm'tjes. Haast moet je daar zeker niet mee hebben, zeker niet in dit exemplaar. Deze vrolijke Vivio heeft namelijk ook nog eens Subaru's Elektro-Continue Variabele Transmissie, een cvt. In 16 seconden rolt de Vivio zich naar de 100 km/h en 138 km/h vindt-ie hard zat. Geef 'm eens ongelijk.

Voor deze Vivio vraagt de verkoper €3.950, ongeveer de helft van de nieuwwaarde. Op het eerste gezicht een absurd bedrag voor een 26 jaar oud Subaruutje van dit kaliber. Maar kijk eens goed. De knuffelbare Vivio oogt alsof hij net is weggereden uit de showroom. Volgens de verkoper is de Vivio uit Duitsland gehaald en afkomstig van de eerste eigenaar die er slechts 6.000 kilometer mee heeft gereden. NAP zit er gezien zijn importhistorie niet bij, maar we gaan er ondanks de vijfcijferige tellerbak vanuit dat het klopt. Veel ervaring heeft het Viviootje niet en dus is het belangrijk zaken als rubbers en slangen even op mogelijke uitdroging te controleren. Maar kijk hem eens staan, kakelvers en klaar om gered te worden uit de automobiele vergetelheid.

Wat krijg je voor je ongeveer €4.000? Gewoon een driedeurs en voorwielaangedreven Vivio in GLi-trim. De GLi was naast de Basic de enige uitvoering die Subaru in Nederland leverde. Ten opzichte van die basisversie zorgden opulente zaken als een hoedenplank, een zonneklep voor de bijrijder, 'sportieve wielplaten' en een achterruitenwisser met sproeier er voor dat je kon neerkijken op de Basic-bestuurders. Nee, zonder gein, deze Vivio is een rasechte overlever. Een wagentje dat zeker in deze kleur de sfeer van de jaren 90 ademt alsof hij er de grondlegger van was en dat met zijn showroomstaat een echt relikwie is uit een in Europa vervlogen tijdperk. Zijn vraagprijs is geheel objectief gezien aan de hoge kant, maar wie zich laat inpakken door zijn charmes trekt er hopelijk de portemonnee voor. Autoliefhebbers zijn er in in alle soorten en maten en ongetwijfeld ook voor Subaru's kleintje dat jarenlang de best verkochte Subaru in Nederland was maar rap is uitgestorven.

Enneh, voel je je diep in je onderbewuste toch te goed voor een Subaru zonder rallyhistorie? Ook dan hoef je de Vivio niet te laten staan. In Japan werden met van supercharges voorziene Vivio's rally's gereden. Niemand minder dan rallylegende Colin McRae heeft ermee rondgeploeterd. Ook van de 'reguliere' versies kon je een vierwielaangedreven variant krijgen. Ook in Nederland. De jolige Vivio T-Top ging helaas aan Nederlandse neus voorbij.