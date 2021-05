Subaru Solterra: Subaru’s elektrische SUV

De Subaru Solterra is de auto die eind 2020 werd aangekondigd als Subaru’s toen nog naamloze, elektrische SUV. Wie de foto’s van toen en de huidige teasers goed bekijkt, zal veel overeenkomsten zien met de later gepresenteerde Toyota bZ4X Concept. Dat is geen toeval, want het gaat in feite om dezelfde auto. Net als bij de Subaru BRZ en Toyota GT86 – inmiddels GR86 – werken de twee Japanse merken dus samen aan dit project.

Waar Toyota z’n langverwachte elektrische nieuwkomer omschrijft als een model van RAV4-formaat, noemt Subaru het een auto van Forester-formaat. Een middelgrote SUV dus, een auto die in Europa formeel in het zogenaamde C-segment valt. Daarmee zitten de Japanse nieuwkomers op papier in het vaarwater van auto’s als de Volkswagen ID4, Skoda Enyaq iV, Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, al hebben we nog geen specificaties gezien.

Subaru-vierwielaandrijving

Bij dit soort samenwerkingsprojecten is niet altijd duidelijk of er wel echt werd samengewerkt. Volgens Subaru wordt het elektrische platform toch echt door beide merken ontwikkeld. Subaru zou daarbij z’n uitgebreide ervaring op het gebied van vierwielaandrijving inzetten, al is die vierwielaandrijving bij de elektrische Solterra natuurlijk heel wat anders dan bij bijvoorbeeld een Outback.

Zon en aarde

De naam ‘Solterra’ is een samenvoeging van ‘Sol’ en ‘Terra’, respectievelijk zon en aarde. Daarmee wil Subaru naar eigen zeggen ‘waardering uitspreken voor de natuur en de samenwerking met die natuur en de relatie met die natuur verder verdiepen’. Lekker zweverig. Concreet betekent het in ieder geval dat ook de elektrische Subaru een echt ‘go-anywhere-vehicle’ moet zijn, kortom een auto waarmee je ook buiten de gebaande paden uit de voeten kunt.

Medio 2022 in de verkoop

De verkoop van de Subaru Solterra gaat medio 2022 van start, meldt Subaru. Daar gaat nog een heel traject aan vooraf, dus ruim voor die tijd krijgen we ongetwijfeld al meer van de auto te zien. De verkoop start in Japan, de VS, Canada, Europa en China en EV-land Nederland hoort ongetwijfeld bij de eerste ontvangers.