Subaru Crosstrek vernieuwd

De Amerikaanse markt is voor Subaru wat relevanter dan de Europese en dus is het niet geheel verwonderlijk dat men daar de vernieuwingsronde als eerste doorvoert. De Crosstrek heeft voortaan een wat kleinere grille en anders ingedeelde koplampen. De kunststof accenten op de voorbumper zijn wat prominenter aanwezig, wat ongetwijfeld voor een nog wat avontuurlijker uiterlijk moet zorgen. Aan de achterzijde is het allemaal wat meer gelijk gebleven en lijkt er, op hooguit licht bijgewerkte achterlichten na, niet veel veranderd. Nieuw is de Sport-variant (de gele op de foto's), die net iets andere koplampen en bumpers heeft. Ook zijn daarop de kunststof randen rond de wielen wat forser.

Ook in het interieur is de opfrisronde subtiel doorgevoerd. Op het 6,5-inch infotainmentscherm (optioneel 8-inch) treft de bestuurder de jongste versie van Subaru's Starlink-systeem, dat onder andere overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto. Ook is voortaan optioneel op afstand via een telefoon voertuiginformatie op je telefoon op te roepen en de klimaatcontrole, claxon en verlichting te bedienen.

Op motorisch vlak is er verder iets bijzonders aan de hand. In de VS is de Crosstrek immers leverbaar als plug-in hybride. Een noviteit voor Subaru die de oversteek naar Nederland (nog) niet heeft gemaakt. Bij de presentatie van de vernieuwde Crosstrek wordt echter met geen woord meer over deze versie gerept, dus is het maar de vraag of die nog wel terugkeert. Een plug-in zou voor de Nederlandse markt uiteraard ook interessant zijn, maar tot op heden is die dus nog niet gekomen. Wij hebben hier echter de hybride e-Boxer, die in de VS weer niet leverbaar is. Voor de Amerikanen begint het aanbod bij een 2,0-liter viercilinder boxermotor met een vermogen 152 pk, gekoppeld een handgeschakelde zesbak óf een CVT-automaat. Ook is er een 2,5-liter viercilinder boxer met 182 pk die standaard met de CVT wordt geleverd.

Kijk niet gek op als Subaru over een tijdje voor de XV met vergelijkbare uiterlijke wijzigingen komt. De grote vraag is dan natuurlijk of het Japanse merk alsnog de knoop doorhakt om de plug-in hier te gaan leveren. In dat geval krijgen we een XV die de 2,0-liter boxermotor én twee elektromotoren gebruikt voor de aandrijving. Volledig elektrisch komt die variant momenteel 27 kilometer ver. Uiteraard is het model in ons kand vooral interessant vanwege de bpm, want dat is momenteel nogal een plaaggeest voor de XV. We wachten het af.