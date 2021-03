Prijzen vernieuwde Subaru XV bekend

Subaru geeft de XV een milde opfrisbeurt. De cross-over is op detailniveau aangescherpt, waarbij het uiterlijk lichte aanpassingen onderging en onder meer de vierwielaandrijving een upgrade meekreeg. In Nederland is de vernieuwde XV iets duurder dan voorheen het geval was.

De gefacelifte Subaru XV was reeds bekend door een afbeelding die het merk afgelopen januari vrijgaf. Al met al zijn de uiterlijke verschillen bij de facelift miniem: de voorbumper kreeg een groter kunstof inzetstuk in het midden en L-vormige zilvergrijze inzetstukken aan de zijkanten. Ook de skidplate is nieuw. Daarbij zijn de sierdelen rond de mistlampen anders vormgegeven en trok Subaru de grille strak, waarbij het honingraatmotief plaats moest maken voor één horizontale en meerdere verticale spijlen. Het Subaru-logo prijkt in een zilverkleurig horizontaal deel daarboven. Daarnaast staat de XV voortaan op nieuw 18 inch lichtmetaal en zijn er twee nieuwe lakkleuren bijgekomen in het kleurenpalet: Plasma Yellow en Horizon Blue. Onderhuids herzag Subaru de ophanging door nieuwe veren en dempers te monteren en werd de X-mode-modus van de vierwielaandrijving verbeterd, waarbij de standen Snow/Dirt en Snow/Mud voortaan beschikbaar zijn.

Qua veiligheid gaat de XV erop vooruit door het EyeSight-systeem, een camera met een kijkhoek van 180 graden die de weg voor de auto in de gaten houdt en ingrijpt waar nodig. Dat systeem is altijd standaard aanwezig. Andere noviteiten voor de XV zijn zijspiegels die automatisch kantelen wanneer de bestuurder de auto in zijn achteruit zet en een geheugenfunctie voor zowel de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel als de zijspiegels. Daarnaast krijgt de XV een nieuw 8-inch touchscreen mee en is ook het display tussen de tellers vernieuwd. Apple CarPlay en Android Auto zijn eveneens inbegrepen.

Iets duurder

Voor de gefacelifte XV hanteert Subaru een vanafprijs van €47.445. Dan krijg je de mild hybrid 2.0i e-Boxer mee naar huis in de Comfort-uitvoering. Die motor is tevens de enige leverbare krachtbron voor de XV in Nederland. De vanafprijs ligt daarmee iets hoger dan de €45.575 die Subaru voorheen vroeg voor de basisversie van de XV. In de Comfort zijn zaken als adaptieve cruise control, automatische airco, led-verlichting en het 8-inch multimediasysteem reeds standaard aanwezig. De uitvoering die daarboven staat is de Luxury, die voor €48.645 zaken als een grootlichtassistent, een dodehoekindicator, geïntegreerde navigatie met TomTom-kaarten en een automatisch dimmende binnenspiegel toevoegt. De duurste uitvoering is de €50.645 kostende Premium, met lederen bekleding, een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een glazen schuif-/kanteldak. De vernieuwde XV staat al bij de Nederlandse dealers.