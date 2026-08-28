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Stokoude Fiat Panda is dankzij Italië de bestverkochte A-segmenter van Europa

Veel populairder dan Grande Panda

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Wie wil weten of goed nieuws ook als slecht nieuws kan aanvoelen, moet even bij het management van Stellantis langs. Niet één van de vele nieuwe modellen, maar uitgerekend de ‘oude’ Panda blijkt de allerpopulairste kleine auto van Europa. En dat komt bijna uitsluitend door Italië.

Het zogenaamde A-segment is een lastig dossier in Europa. Voor echt kleine modellen is door uitgebreide regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu eigenlijk geen businesscase meer, zeker niet omdat de winsten in dit segment toch al beperkt zijn en de autofabrikanten momenteel al genoeg zorgen hebben. De hoeveelheid kleine auto’s is dus stevig uitgedund. Hoewel… dat geldt voor de traditionele kleine auto, met een benzinemotor dus. Terwijl modellen als de Peugeot 108, Citroën C1 en Volkswagen Up verdwenen, kwamen de Leapmotor T03, Dongfeng Box, BYD Dolphin Surf, Dacia Spring en Hyundai Inster erbij.

Toch zijn het niet die nieuwkomers die voor de aantallen zorgen in dit segment, blijkt uit cijfers van Dataforce. Uitgerekend de oudste nog nieuw te krijgen auto van dit segment, de Fiat Panda, is de populairste van deze klasse. Fiat verkocht er tussen januari en juli maar liefst 81.638 van in Europa. Nog veel schokkender is het aandeel van thuisland Italië daarin: hier gingen 73.334 Panda’s op kenteken, oftewel bijna 90 procent van het Europese totaal. Daarmee is de Panda, die inmiddels ook wel Pandina wordt genoemd, overigens ook de nummer 1 van Italië en nog populairder dan vorig jaar. Toch knap, voor een auto die in 2011 werd gelanceerd.

Fiat Pandina

Fiat Pandina

De grotere, maar vooral veel nieuwere Grande Panda blijft daar flink bij achter. In Europa werden er daarvan ‘maar’ 46.687 verkocht, waarvan 26.270 in Italië (nummer 4 overall). Hoewel de populariteit van de Panda op het hoofdkantoor van Stellantis ongetwijfeld met gejuich wordt ontvangen, zit er daarmee toch wel een nare nasmaak aan. Het moederbedrijf van Fiat heeft immers geen auto in huis die de potentie heeft om het succes van dit relatief stokoude model te evenaren, precies zoals eerder ook met de Lancia Ypsilon gebeurde. De nieuwste generatie van dat model is ook in Italië maar lastig te slijten, terwijl Lancia van de oude Ypsilon en in alleen Italië meer auto’s verkocht dan Alfa Romeo met al zijn modellen wereldwijd.

Leapmotor T03

Leapmotor T03

Volgens Automotive News is ongeveer een derde van de in Europa verkochte kleine auto’s inmiddels volledig elektrisch. In die categorie is de Leapmotor T03 het populairst, gevolgd door de Hyundai Inster en de Dacia Spring. De drie populairste A-segmenters van Europa rijden echter nog gewoon op benzine: na de Panda volgen de Toyota Aygo X en de Kia Picanto.

Nederland

In Nederland is het A-segment ook nog steeds relatief groot, al zijn het hier vooral de Toyota Aygo X en Kia Picanto die voor de aantallen zorgen. Van de 'oude' Panda zijn wij hier aanzienlijk minder gecharmeerd (plek 257...), hoewel dit toch de allergoedkoopste nieuwe benzineauto is die je in ons land kunt kopen.

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