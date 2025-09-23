Stellantis legt de autofabriek in het Franse Poissy tijdelijk stil, en doet datzelfde in shifts ook met een fabriek in het Italiaanse Pomigliano. Het besluit heeft betrekking op modellen van DS, Opel, Fiat en Alfa Romeo.

Tijdelijke fabriekssluitingen komen vaker voor, maar zijn natuurlijk geen goed teken. De Stellantis-fabriek in het Franse Poissy gaat vanaf 13 oktober voor drie weken dicht, meldt Reuters. Hier lopen de Opel Mokka en Citroën DS3 van de band, maar straks dus even niet. Er werken 2.000 mensen in Poissy, die volgens hetzelfde bericht zoveel mogelijk aan het werk worden gehouden. Dit gebeurt ook door bijvoorbeeld trainingen te geven.

Ook de fabriek in Pomigliano, bij Napels, gaat tijdelijk dicht. Tussen 29 september en 6 oktober lopen hier volgens Reuters helemaal geen auto’s van de band en hebben de 3.800 medewerkers verplicht verlof. Dit betekent dat de Alfa Romeo en Fiat Panda (oude model, ‘Pandina’) even niet worden gemaakt. De tegenvallende vraag die hieraan ten grondslag ligt, laat zich bij de Tonale deels verklaren door Amerikaanse importtarieven. De Tonale is ook verkrijgbaar in de VS en had zelfs een Amerikaans zustermodel met de naam Dodge Hornet. De productie van die Hornet is vooralsnog zelfs helemaal opgeschort.