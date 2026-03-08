We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Je zou het misschien niet zeggen, maar Fiat zit middenin een voor het merk uitbundig modellenoffensief. Een van de nieuwkomers is een gelikt gelijnd alternatief voor de Grande Panda. Hoe die heet is nog een mysterie. Maar niet hoe hij eruitziet.

Highlights Fiat Panda 'Fastback'

Langer en ruimer dan Grande Panda

Mild-hybride én elektrisch

Komt nog dit jaar

Samen met een handjevol automerken wist Fiat de Europeanen na de Tweede Wereldoorlog voor een relatief klein prijsje mobiel te maken. Fiat deed dat met de 500 en het zette zijn budgetfilosofie later onder meer voort met de Cinquecento en Seicento. Minstens zo iconisch als de oer-500 is inmiddels de Panda. Die hoekige rudimentaire Fiat kostte ook een habbekrats en was tot voor kort nog in elk steegje in Italië te vinden.

Inmiddels is de Panda uitgegroeid tot iets dat het nooit is geweest. De bijna vijftien jaar oude derde generatie Panda kreeg in 2024 een grote broer: de Grande Panda. Dat was de eerste van een volledig nieuwe Panda-familie, zo liet Fiat tijdens de introductie van dat model weten. De Grande Panda – een neefje van de Citroën C3, C3 Aircross en Opel Frontera – was de productieversie van een studiemodel dat Fiat begin 2024 samen met twee andere designstudies liet zien. Die resterende Panda-proefballonnetjes liggen nog in de Italiaanse incubatiekamers, al is een ervan bijna klaar om die te verlaten. Dankzij onze digitale tekenmeester – die we eens goed naar recente spionagefoto’s hebben laten kijken – kunnen we je daarvan een nauwkeurige impressie geven.

We hebben het dan over een compacte SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn. Hoe die nieuwe Fiat gaat heten, weten we nog niet. Voorlopig zetten we in op iets als ‘Grande Panda Fastback’. Dat doen we niet zomaar, want Fiat voert in Zuid-Amerika al jaren een benzinemodel met een vergelijkbaar silhouet dat simpelweg ‘Fastback’ heet. In tegenstelling tot die exotische Fiat komt de ‘Grande Panda Fastback’ wél naar Nederland.

Aanzienlijk langer

Fiats nieuwste model is niet slechts een Grande Panda met een sterker aflopende daklijn. Het hele model is een stuk langer en naar verwachting is ook de wielbasis veel groter. Het zustermodel van de Fiat Grande Panda van Citroën (de C3) heeft in de vorm van de Citroën Basalt al een langer alternatief met een vergelijkbare daklijn als de nieuwe Fiat op de foto’s. Die Basalt, die voor opkomende markten als India en Zuid-Amerika ontwikkeld is, heeft een wielbasis van 2,67 meter. Ook de C3 Aircross en Opel Frontera hebben die afstand tussen de voor- en achteras. Die maten zijn ongetwijfeld indicatief voor de Fiat Panda Fastback, evenals de wagenlengte van de Frontera en C3 Aircross van zo’n 4,4 meter. Het zou hem 40 centimeter langer maken dan de Grande Panda. De wielbasis zou 13 centimeter groter zijn. Dat betekent bovenal meer ruimte, zowel op de achterbank als in de kofferbak.

Om kosten te besparen en dus de kans op een relatief vriendelijk prijskaartje te vergroten, deelt Fiats jongste uiteraard zaken met de Grande Panda. Onderdelen als de voorportieren en misschien zelfs voorklep en voorschermen zullen uitwisselbaar zijn met die van de Grande Panda en ongetwijfeld vertoont de Fastback daar ook vanbinnen overeenkomsten mee. Veel van de koets is echter helemaal eigen. Kijk maar eens naar de achterportieren, de achterste zijruiten en naar de invulling van voorkant en achterzijde. Met name de verlichting aan de achterkant lijkt in niets op wat je nu bij Fiat ziet. Daar zien we opvallende en hoog in het achtersteven gedrukte pixelverlichting die vrijwel de gehele breedte van de carrosserie beslaat.

Mild-hybride en elektrisch

Wat aandrijflijnen betreft komt de opzet grotendeels bekend voor. De Frontera en C3 Aircross zijn er met 100 pk sterke benzinemotoren. We durven nog niet met zekerheid te zeggen dat die een plek krijgen in de neus van de nieuwe grote Fiat. Over de komst van de 145 pk sterke mild-hybride en de 113 pk sterke elektrische aandrijflijnen zijn we zekerder. Reken voor de elektrische versies op varianten met 44-kWh en 54-kWh accu’s. Met het kleinste pakket moet de Fiat ‘Grande Panda Fastback’ zeker 300 tot 310 kilometer ver kunnen komen. Voor de versies met grotere accu verwachten we een rijbereik van zo’n 400 tot 410 kilometer.

De derde telg van de Panda-familie komt in 2027 en wordt naar verwachting een C3 Aircross-/Frontera-achtige.