Dit hebben de Fiat Panda en de Scania 142 gemeen

Een Italiaans stadsautootje dat in 1980 op de markt kwam en een Zweedse vrachtauto die in hetzelfde jaar verscheen … dus? Nou, als je het weet zie je het! Ze zijn allebei door de Italiaanse grootmeester Giugiaro ontworpen.

De jaren 70 en 80 waren misschien wel de gloriejaren van Giorgetto Giugiaro. De Italiaan die Italdesign heeft opgericht kent iedereen van de Alfasud, de daarvan afgeleide Sprint en de grotere Alfa Romeo’s Alfetta GT en de GTV. Uiteraard komt Giorgetto Giugiaro ook altijd weer ter sprake als het over de eerste Volkswagen Golf gaat, en andere vroege voorwielaandrijvers van dat merk zoals de Passat en de Scirocco, hetzelfde geldt voor Audi’s uit die tijd. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want het is ook de man die Lotus Esprit tekende, de Hyundai Pony en de eerste Lancia Delta. Die laatste werd uitgeroepen tot Auto van het Jaar 1980, wat voor Giugiaro dus echt een topjaar was. De Fiat Panda is gewoon een van zijn grootste meesterwerken.

Nu zijn we bij AutoWeek niet zo heel erg van de vrachtauto’s maar de Scania 2-serie, waarvan de 142 met zijn dik 14 liter grote V8 het topmodel was, komt dus ook van zijn hand en ook die wordt in truckerskringen als een icoon gezien. In het met behulp van AI in elkaar geflanste plaatje boven dit artikel zie je ook zonder enige designkennis de gelijkenissen: de door Giugiaro zo vaak toegepaste rechte lijnen. De 142 volgde de Scania 141 op, en de 2-serie bestond ook uit de lichtere Scania’s 82, 92 en 112, allemaal voorzien van hetzelfde design maar de grootte van de cabine en motor verschilde.

Giugiaro tekende meer vrachtauto's

De Scania 2-serie is niet de enige truck die aan het potlood van de Italiaan ontsproot. Zo mocht hij in 1981 voor DAF Trucks aan de slag om een opvolger van de Daf 2800 (F241 in codetaal) te ontwerpen.

Het begin van dat project, waarbij DAF samen met het Spaanse Pegaso optrok, ontstond op de tekentafel van Italdesign. De schetsen zijn momenteel in het Daf-museum te zien en staan ook in een bak over Daf-design, waarover momenteel een tentoonstelling in het museum in Eindhoven te zien is. Uiteindelijk nam John de Vries (niet lang geleden overleden), die ook de Volvo 480 tekende, het design voor wat uiteindelijk de Daf 95 zou worden. Want DAF zag de noodzaak om in de vroege jaren tachtig een eigen designcenter te openen, wat in 1987 tot de verder door De Vries ontworpen 95 leidde. Giugiaro’s Italdesign kwam wel met het eigen Pegaso-ontwerp voor de Troner, de Spaanse versie van de Daf 95-cabine, die overigens wel boven eigen techniek van dat vrachtautomerk stond.

Er zijn meer grote auto-ontwerpers die trucks tekenden

De oer-Fiat Panda en de Scania 142 zijn van dezelfde ontwerper, de Volvo 480 en de Daf 95 (met dus een vleugje Giugiaro) eveneens maar wist je dat de eerste Renault Clio en de kenmerkende Renault Magnum eveneens van dezelfde tekenhand zijn? Dat waren goed geslaagde, voor 1990 zeer moderne, ontwerpen van Robert Opron. Ook al zo’n iconische ontwerper!