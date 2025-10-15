Nu Chinese merken een steeds groter deel van de Europese autotaart opeisen en handelstarieven het leven van Europese autobouwers zuur maken, is de afkomst van een auto misschien wel belangrijker dan ooit. Of vind jij dat juist helemaal niet?

Er gaat geen artikel voorbij over Chinese auto’s zonder tenminste één negatieve reactie over de afkomst. De positieve evenknie van dat fenomeen treffen we dan weer vaak onder auto’s aan die juist expliciet Europees zijn, want dat wordt niet zelden opgemerkt en gewaardeerd.

Autofabrikanten weten dit natuurlijk ook. De Chinese afkomst van een merk of model wordt niet zelden simpelweg verzwegen in persberichten, of men wijst ter afleiding juist op elementen van het ontwikkelingsproces die juist wel in Europa plaatsvonden. Als de hele auto hier wordt ontwikkeld en gebouwd, is dat doorgaans juist wel een punt waarvoor de PR-afdeling uitgebreid de loftrompet hanteert.

Kennelijk zijn we de afkomst van een product, in dit geval een auto, in tijden van wereldwijde polarisatie, (handels-)oorlogen en importheffingen weer heel belangrijk gaan vinden. Peugeot bevestigt dat en stelt in gesprek met onder meer AutoWeek dat 83 procent van de Fransen waarde hecht aan de Europese afkomst van een auto.

Is dat ook in Nederland het geval? Daar hopen we vandaag achter te komen. Let jij bij je autokeuze op de afkomst van die auto? Zo nee, waarom niet? Zo ja, moet hij dan uit Europa komen of gaat het je specifiek om China? Klik op de optie van je keuze in de onderstaande poll en voel je uiteraard ook vrij om die keuze hieronder nog even toe te lichten, al vragen we je wel om dat netjes te houden. Geen persoonlijke aanvallen dus, maar gewoon je standpunt (liefst) met onderbouwing. Bedankt!