Hoeveel de kosten voor brandstof niet meer zo hoog zijn als eerder dit jaar, is autorijden verre van goedkoop. Daarnaast sluiten we weer massaal gezellig aan in de file. Thuiswerken of met een ander vervoermiddel je kilometers afleggen kan als een verademing voelen. Hoog tijd dus voor de volgende stelling: 'Ik laat de auto in 2023 vaker staan'.

De jaarwisseling is in zicht en dat is traditioneel hét moment van goede voornemens. Autorijden wordt er bepaald niet goedkoper op en dus is 2023 misschien wel het jaar waarin je de auto vaker laat staan. Daarvoor zijn diverse argumenten aan te dragen.

In autoland was 2022 onder meer het jaar van de torenhoge brandstofkosten. De prijzen voor benzine en diesel waren hoger dan ooit en geregeld betaalde je flinke tarieven voor de kWh's die je in je EV pompte. De benzine- en dieselprijzen zijn weer enigszins gedaald, maar vergeet niet dat er nog een lagere accijns van toepassing is. Vanaf 1 juli 2023 betaal je weer de volle mep accijns voor autobrandstoffen. In 2023 gaat overigens de motorijtuigenbelasting omhoog en het is zeker niet zo dat je autoverzekering volgend jaar zomaar even goedkoper wordt. In tegendeel zelfs. Kortom: de auto laten staan kan je in 2023 geld besparen.

Misschien zijn die kosten niet eens jouw motivatie om de auto te laten staan. Misschien proost jij bij de jaarwisseling wel op je kersverse voornemen om het milieu te sparen. Vaker met de fiets of de benenwagen in plaats van met de auto naar de supermarkt? Of misschien word jij wel knettergek van de file waarin je elke ochtend en avond weer staat te verpieteren. Of misschien ben je júist van plan om vaker met de auto te gaan. Niets zo comfortabel als in je eigen warme privéruimte door het leven te gaan, zonder recht in het gezicht van je medeforens te staren als je weer eens moet staan in de trein. We noemen maar wat.

We zijn benieuwd of jij van plan bent in 2023 de auto vaker te laten staan. En ook waarom, of waarom juist niet. Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Ik laat de auto in 2023 vaker staan'

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.