Stellantis wil fabriek in Zuid-Afrika

Stellantis wil een autofabriek in Zuid-Afrika. Dat is niet zomaar een gedachte, maar de aankondiging van het concrete plan om in 2025 zo’n Zuid-Afrikaanse productiefaciliteit te openen.

De nieuwe fabriek wordt de eerste Zuid-Afrikaanse autofabriek van Stellantis, dat dankzij Opel al wel auto’s bouwt in het naburige Namibië.

Concrete ideeën over te bouwen modellen en zelfs een locatie worden op dit moment nog niet gedeeld door Stellantis, dat behalve Opel onder meer ook Peugeot, Citroën en Fiat tot z’n merken mag rekenen. Wel is er een overeenstemming getekend met onder meer het Zuid-Afrikaanse ministerie van handel en industrie. De fabriek zal in de komende jaren verrijzen in een speciaal daarvoor aangewezen ‘South African Special Economic Zone’ (SEZ), al weten we dus nog niet waar die precies ligt.

De nieuwe fabriek moet een stevige bijdrage leveren aan het doel van Stellantis om per 2030 jaarlijks één miljoen voertuigen te verkopen in zuidelijk Afrika, waarvan 70 procent lokaal moet zijn geproduceerd. De Zuid-Afrikaanse fabriek moet dus zeker niet alleen Zuid-Afrika zelf bedienen, maar ook de exportmarkt.

RAM

De in Europa populaire Stellantis-merken spelen in de Zuid-Afrikaanse verkoopranglijsten op dit moment een kleine rol. Volgens het Zuid-Afrikaanse Independent Online (IOL) zou de nieuwe fabriek weleens een nieuwe, compacte pick-up van Ram kunnen gaan bouwen. Zo’n Ford Ranger-achtige auto heeft Ram op dit moment nog niet in zijn gamma, maar dit genre is wereldwijd wel sterk in trek. In Zuid-Afrika zou Stellantis zo een aantrekkelijke ‘Bakkie’ kunnen aanbieden, terwijl eenzelfde of soortgelijke auto in de VS de concurrentie kan aangaan met de Ranger, de Toyota Tacoma en de Chevrolet Colorado. Het klinkt alvast verre van onlogisch.