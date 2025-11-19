Stellantis-topman roept op tot versoepeling 2035-grens in EU

John Elkann, bestuursvoorzitter bij Stellantis, roept de Europese Commissie op tot het invoeren van minder harde CO2-grenzen voor 2030 en 2035. Een totaalverbod op de verkoop van nieuwe auto’s die niet volledig elektrisch zijn, is volgens Elkann echt geen goed idee.

In een interview met Politico laat Stellantis’ bestuursvoorzitter John Elkann, lid van de Angelli-‘dynastie’, zich weer eens horen over de plannen van de Europese Unie op het gebied van wagenpark-elektrificatie. Elkann zegt ronduit dat hij vindt dat de EU af moet stappen van het plan om na 2035 alleen nog volledig elektrische auto’s toe te staan. Volgens Elkann is dat zelfs beslissend voor de toekomst van de Europese auto-industrie. "Dit is een omslagpunt. We bevinden ons op een moment waarop groei een keuze kan zijn, zoals in verschillende delen van de wereld is besloten, of we versnellen de neergang", zegt hij. Volgens Elkann zet de EU de banen van 13 miljoen Europeanen op het spel, en verslechtert het Europese bestuur de wereldwijde concurrentie van de eigen auto-industrie doelbewust met het huidige beleid.

Wat wil Elkann dan wel? Om te beginnen ‘technologische neutraliteit’. Daarmee bedoelt hij het loslaten van de fixatie op puur (batterij-)elektrisch, en het openen van de deur die oplossingen als plug-in hybrides, EV’s met range extenders en alternatieve brandstoffen na 2035 mogelijk maakt. Op het lijstje met kleinere wensen staat de roep om een versoepeling van het ‘tussendoel’ voor 2030. De huidige regels dicteren 55 procent CO2-besparing ten opzichte van 1990 voor 2030 (en 100 procent voor 2035). Dat kan soepeler, vindt Elkann. Hij stelt daarom voor om het doel weliswaar te handhaven, maar dan wel voor een gemiddelde over de periode 2028 tot 2032. Dat geeft autofabrikanten dus iets meer tijd en biedt bovendien de mogelijkheid om een ‘slecht’ resultaat in 2028 en 2029 in latere jaren te compenseren. Dit idee is niet nieuw, maar werd eerder al ingevoerd voor een eerder tussentijds doel.

Elkann roept deze dingen overigens niet zomaar nu. Op 10 december presenteert de Europese Commissie namelijk een pakket met nieuwe autoplannen, dus dit is het moment om de boel daar te beïnvloeden.