Stellantis test e-fuels in 28 motorenfamilies

Stellantis legt de laatste hand aan het testen van zogenoemde e-fuels - CO2-neutrale brandstoffen - in een enorm aantal verschillende verbrandingsmotoren. Het concern past e-fuels toe in maar liefst 28 verschillende motorenfamilies.

Na 2035 mogen er geen traditionele benzine- of dieselauto's meer in Europa worden verkocht, maar auto's met verbrandingsmotoren die zogenoemde CO2-neutrale 'e-fuels' lusten, mogen wel nieuw in de verkoop. Hoewel Stellantis-topman Carlos Tavares niet bijzonder veel van die uitzondering verwacht, is Stellantis toch druk in de weer met het testen van deze brandstoffen.

Stellantis zegt de inzetbaarheid van dergelijke e-fuels in zijn auto's met verbrandingsmotoren te testen, maar voert die lang niet alleen op nieuwe auto's uit. In maar liefst 28 motorenfamilies (vanaf 2014) past Stellantis e-fuels toe om ze 'e-fuel proof' te maken. Volgens Stellantis zijn e-fuels in theorie toepasbaar in maximaal 28 miljoen Stellantis-auto's. Betekent dit dat Stellantis groots inzet op de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren die e-fuels lusten? Dat niet, maar het concern denkt wel een steentje bij te kunnen dragen aan de CO2-reductie. Volgens het concern kan het door synthetische brandstoffen toe te passen in bestaande auto's tussen 2025 en 2050 een reductie van 400 miljoen ton CO2 realiseren. E-fuels zouden niet alleen in benzineauto's, maar ook in diesels hun weg moeten vinden, aldus Stellantis.

Welke motorenfamilies er wel en niet geschikt zijn gebleken voor de toepassing van e-fuels, meldt Stellantis niet.