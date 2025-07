In Nederland rijden van alleen al de NS maar liefst 3.800 treinen. Die verbruiken met zijn allen een onvoorstelbare hoeveelheid stroom. Wat blijkt? Alle stekkerauto's in Nederland bij elkaar verbruiken meer!

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het stroomverbruik van de sector binnenlands vervoer van 2019 tot en met 2024 is gestegen van 9 PJ naar 17 PJ. Hoeveel één PJ is? Heel veel. PJ staat voor petajoule (1015), ofwel: één PJ is één biljard joule. In heel Nederland werd in 2024 in totaal 407 PJ aan elektriciteit verbruikt. Binnenlands vervoer nam daarin een aandeel van een dikke vier procent voor zijn rekening.

Onder binnenlands vervoer vallen heus niet alleen elektrische auto's. Ook het stroomverbruik van treinen en vrachtwagens wordt hier bijvoorbeeld onder gerekend. Volgens CBS is het elektriciteitsverbruik van het wegverkeer in de periode 2019-2024 vervijfvoudigd, wat vooral zou komen doordat het aantal stekkerauto's enorm is gestegen. Nog interessanter: het CBS meldt dat het wegverkeer sinds 2023 meer elektriciteit verbruikt dan het railverkeer. Exacte cijfers en percentage meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek echter niet.