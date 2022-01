SsangYong overgenomen door Edison Motors

Waar Hyundai en Kia de wereld veroveren met hun auto's, wil het bij landgenoot SsangYong maar niet vlotten. Afgelopen jaar verkocht het merk wereldwijd net geen 85.000 auto's. Niet heel verwonderlijk dus dat moederbedrijf Mahindra & Mahindra er geen brood meer in zag, al kun je je ook afvragen of dat bedrijf voldoende zijn best heeft gedaan om wat van SsangYong te maken. Hoe dan ook: er is weer toekomst voor het merk. Edison Motors is de nieuwe eigenaar.

Afgelopen najaar gingen de geruchten al rond dat Edison Motors, dat net als SsangYong uit Zuid-Korea komt, geïnteresseerd zou zijn. De deal is nu rond, voor omgerekend ruim €225 miljoen. De kans is groot dat Edison Motors van SsangYong een volledig elektrisch merk maakt. Hun brandstofmotoren zijn niet het sterkste punt vanwege de vaak vrij hoge uitstoot. Bovendien gaat het ene na het andere merk in de nabije toekomst over op een puur elektrisch aanbod. Overigens zet SsangYong nu al stapjes op de EV-markt, met de volledig elektrische Korando e-Motion.

Het wordt spannend welke financiële impulsen Edison Motors kan geven om SsangYong uit het slop te halen. SsangYong zit behoorlijk in de schulden. Edison Motors is internationaal in ieder geval ook nog geen grote naam, maar in het thuisland is het bekend van elektrische stadsbussen. Er is dus in ieder geval ook al kennis binnenshuis op het gebied van elektrische aandrijflijnen.