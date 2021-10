SsangYong waarschijnlijk gered van ondergang

Het gaat SsangYong al een heel tijdje niet bepaald voor de wind. Het Zuid-Koreaanse merk kampt met hoge schulden en heeft het nog altijd behoorlijk lastig om voet aan de grond te krijgen in markten waar het veel van had verwacht. Onder meer hier in Europa wil het niet bepaald vlotten, hier werden vorig jaar nog geen 10.000 auto's van het merk verkocht. Wereldwijd bleef de teller vorig jaar op iets meer dan 100.000 auto's steken. Moederbedrijf Mahindra & Mahindra zat dan ook aardig met de handen in het haar. Vorig jaar werd bekend dat het van SsangYong af wil.

Het lijkt erop dat SsangYong nu een bedrijf heeft gevonden dat er nog wel brood in ziet: het eveneens Zuid-Koreaanse Edison Motors. Nikkei Asia meldt dat Edison Motors voornemens is om SsangYong over te nemen, naar verluidt voor een bedrag van omgerekend ruim € 220 miljoen. Edison Motors is echter nog geen grote naam in de auto-industrie, het is een jong bedrijf dat zich toelegt op de productie van elektrisch aangedreven (stads)bussen voor de lokale markt.

Naar verluidt wil Edison Motors van SsangYong een volledig elektrisch merk maken. Dat zou het in ieder geval hier in Nederland wat interessanter kunnen maken, aangezien de huidige modellen behoorlijk worden genekt door de bpm. De eerste elektrische SsangYong is in ieder geval al in aantocht: de SsangYong Korando-e. Ook werkt het merk aan twee nieuwe behoorlijk retro gelijnde SUV's. Nu is het voor de Zuid-Koreanen te hopen dat ze onder een nieuwe eigenaar stappen kunnen zetten en met meer aantrekkelijke modellen kunnen komen.