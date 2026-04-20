Smart gaat terug naar het begin met nieuw kleintje

Smart werkt aan een nieuw model, waarmee het duidelijk laat zien dat het zijn herkomst niet is vergeten. We heten binnenkort de Smart #2 welkom en hier zien we alvast in grote lijnen hoe die eruit komt te zien.

Aan het huidige modellenaanbod van Smart is het merk niet meer te herkennen als het Smart van weleer. Ze zijn flink groter en volgen een eigentijdse designtaal waarin niets noemenswaardigs van de oude modellen is terug te zien. Maar dat betekent niet dat het tegenwoordig half Chinese merk zijn verleden helemaal verloochent. In tegendeel: het werk aan een moderne reïncarnatie van de aloude ForTwo. Dat was al even bekend, maar op deze nieuwe schetsen zien we duidelijk dat de nieuwkomer behoorlijk wat retro-kenmerken krijgt. Die dankt de nieuwe Smart aan de tekenmeesters van Mercedes-Benz.

Smart stoft heel duidelijk het lijnenspel van de laatste ForTwo af en grijpt daarmee automatisch ook terug op de opzet van de Smart CityCoupé waar het eind jaren 90 allemaal mee begon. De nieuwe kleine Smart, die Smart #2 gaat heten, werd eerder ook al flink gecamoufleerd op de foto gezet. Toen werd al duidelijk dat hij met zijn formaat echt heel sterk teruggrijpt op zijn herkomst, want het wordt zeker naar moderne maatstaven een bijzonder korte auto. Reken dus op ruim onder de drie meter wagenlengte.

De Smart #2 wordt volledig elektrisch en achterwielaangedreven. Eind dit jaar is de onthulling, maar de Concept #2 geheten vooruitblik wordt nog deze maand onthuld op de beursvloer in Peking.