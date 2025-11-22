Slechts één elektrische Ferrari: ‘Koper wil ze niet’

Ferrari beseft dat veel klanten niets zien in elektrische supercars en trapt daarom op de rem als het gaat om elektrisch rijden. In de 200 miljoen euro kostende nieuwe fabriek bouwt het voorlopig slechts één model: de Elettrica.

De eerste elektrische Ferrari wordt in meerdere fasen onthuld: het technologische hart werd in oktober voor het eerst getoond, het ontwerp en interieur zijn begin 2026 aan de beurt en de definitieve versie is te zien in het voorjaar van dat jaar. De eerste leveringen staan gepland voor oktober 2026. Om deze stap te ondersteunen bouwde Ferrari in Maranello een nieuwe productiefaciliteit van 42.500 vierkante meter, speciaal voor elektromotoren, omvormers en batterijen. De investering in deze ‘e-Building’ bedroeg 198 miljoen euro.

Dat kan allemaal, want financieel gaat het de fabrikant voor de wind: in 2024 boekte Ferrari een nettowinst van 1,56 miljard euro, een stijging van 21 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Maar achter deze indrukwekkende cijfers groeit bij het Italiaanse merk de twijfel over de overgang naar EV’s. De elektrische Ferrari, met een prijs boven de €500.000, blijft een exclusief nichemodel. Sommige insiders spreken zelfs over een productie van slechts ‘enkele honderden exemplaren’.

Oorspronkelijk stond een tweede elektrisch model gepland voor eind 2026, met een productie van 5.000 tot 6.000 stuks over vijf jaar. Dit project, bedoeld als echte stap in het elektrische tijdperk, is echter uitgesteld tot minstens 2028. Ferrari denkt zelf dat in 2030 slechts een op de vijf modellen puur elektrisch zal zijn.

Weinig interesse in elektrische supercars

De reden is duidelijk: de markt toont weinig interesse in elektrische supercars. Vermogende klanten blijven verknocht aan verbrandingsmotoren, vanwege het geluid, de ruwe kracht en de intense rijervaring die ze bieden. Ferrari staat hierin niet alleen. Lamborghini heeft de introductie van zijn eerste elektrische model uitgesteld van 2028 naar 2029. Maserati schrapte de elektrische versie van de MC20 volledig en Porsche vertraagt eveneens de lancering van zijn elektrische sportwagens. Overal klinken dezelfde bezwaren: accu’s maken auto’s te zwaar, prestaties zijn moeilijk te behouden en de rijbeleving voelt kunstmatig aan.

Toch zet Ferrari de introductie van de Elettrica door, maar over wat voor soort auto het gaat worden, houdt het merk de lippen nog stevig op elkaar. Het wordt een vierzitter, zoveel is zeker, maar daarbij blijft het. Wel is zeker dat het design van het elektrische model is toevertrouwd aan Jony Ive, voormalig ontwerpdirecteur van Apple, om een duidelijke stijlbreuk te creëren. De techniek wordt grotendeels intern ontwikkeld, inclusief motoren, omvormers en software.

Ondanks de elektrische aandrijving heeft Ferrari veel gedaan om het rijplezier te behouden. De auto krijgt een 800 volt-boordnet, vier onafhankelijke elektromotoren, achterwielbesturing en een 48-volt actieve vering die de klassieke stabilisatorstangen overbodig maakt. Het gewicht is wel fors: met zijn 2.300 kilo is de Elettrica 300 kilo zwaarder dan de grote SUV Purosangue.

Indrukwekkende prestaties

Elk wiel wordt apart aangestuurd als het gaat om vermogen, demping en stuurhoek. Dankzij deze technologie kan het systeem bijvoorbeeld automatisch het achterste binnenwiel extra aandrijven in bochten of de achterwielen licht bijsturen op hoge snelheid. Zelfs driften blijft mogelijk, doordat de de voorste elektromotoren los te koppelen zijn.

De prestaties zijn indrukwekkend: vanuit stilstand naar 100 km/h in 2,5 seconden en een top van 310 km/h. De batterij van 122 kWh moet een WLTP-bereik van meer dan 530 kilometer bieden. Laden kan met tot wel 350 kW, goed voor 70 kWh in 20 minuten. Ferrari doet veel zelf in de nieuwe fabriek in Maranello, maar de accu’s komen bijvoorbeeld uit Zuid-Korea.

Volgens het Italiaanse merk ligt de focus bij de Elettrica op rijplezier, prestaties onder extreme omstandigheden en een lange levensduur. De batterij is opgebouwd uit vijftien vervangbare modules, zodat later nieuwe en betere accu’s gemonteerd kunnen worden. Daardoor zou de auto in theorie tientallen jaren meekunnen.

Ook aan beleving is gedacht. Een schakelsimulatie verdeelt het vermogen over vijf ‘versnellingen’ die je met peddels moet bedienen. Daarbij past ook het geluid zich aan. Ferrari maakt bij dit model geen synthetische motorgeluiden, maar versterkt naar eigen zeggen de natuurlijke trillingen van de elektromotor via een speciaal algoritme. Hoe dat klinkt, moeten we ook afwachten.

Rimac verkocht amper 50 exemplaren van Nevera

Toch blijft de markt terughoudend. De elektrificatie van luxemerken stokt, omdat hun doelgroep vasthoudt aan traditionele sensaties. De vraag naar elektrische supercars is verwaarloosbaar. Zo wist Rimac van de Rimac Nevera, gelanceerd in 2021, amper vijftig exemplaren te verkopen, ondanks de belofte van baanbrekende prestaties. Ook een elektrische Bugatti is op de lange baan geschoven.

Door deze stroeve acceptatie van elektrische sportwagens zal Ferrari’s eerste elektrische auto dan ook eerder dienen als demonstratie van technische kunde dan als commerciële doorbraak. De fabrikant zet hiermee een voorzichtige stap richting elektrificatie, maar de echte overstap naar winstgevende elektrische modellen laat nog op zich wachten.