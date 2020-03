Skoda Octavia RS iV klaar voor onthulling

Eerlijk is eerlijk: het uiterlijk van de nieuwe Octavia RS iV is eigenlijk geen verrassing meer. De auto is al meerdere keren in camouflagetrim opgedoken en dook later zelfs nagenoeg zonder verhullend stickerwerk op. Skoda tilt de RS-versie van de Octavia morgen op een digitaal podium, maar laat nu al het achterste van de auto zien.

De nieuwe Octavia RS krijgt de toevoeging 'iV' en dat wijst erop dat de auto geëlektrificeerd is. Helemaal elektrisch is de Tsjech niet, wél beschikt hij over een plug-in hybride aandrijflijn. Het is dezelfde krachtcentrale als die van de al onthulde Volkswagen Golf GTE. Een 1.4 TSI en een 85 kW elektromotor zijn samen goed voor 245 pk en 400 Nm koppel. De Octavia RS is daarmee net zo krachtig als zijn meest potente voorganger. Interessant is ook de elektrische actieradius. Volgens Skoda moet je tot 55 kilometer elektrisch kunnen afleggen. Morgen hebben we alle details!