Aston Martin gooit haar los met V12 Speedster

Aston Martin heeft, bij gebrek aan de Salon van Genève, in haar hoofdkwartier in Gaydon een gloednieuw model aan de wereld voorgesteld; de V12 Speedster. Een tweezitter zonder dak, met een 5,2-liter V12 in de neus.

Met de V12 Speedster brengt Aston Martin de auto tot leven, waarop de CC100 Speedster Concept jaren geleden vooruit blikte. De conceptauto deelde veel kenmerken met de toenmalige Vantage, deze gloednieuwe V12 Speedster heeft de nodige overeenkomsten met de huidige Vantage. Dat beperkt zich wel tot het front en de achterkant, want daartussen is alles anders. Daar zien we twee aan de elementen overgeleverde sportstoelen die door een stuk van de carrosserie van elkaar worden gescheiden. Een dak én een voorruit ontbreken in zijn geheel.

De bijzondere koets van de V12 Speedster is volledig opgetrokken uit koolstofvezel. Vanwege het ontbreken van het dak moet de basis natuurlijk extra stevig zijn en dat resulteert in meer gewicht. Het gebruik van koolstofvezel voor de carrosserie moet dat zoveel mogelijk compenseren. De V12 Speedster staat overigens op een nieuwe basis, die voortgekomen is uit een combinatie van dat van de DBS Superleggera en de Vantage.

De naam verwijst uiteraard al naar de krachtbron die dienstdoet in de V12 Speedster. De biturbo 5,2-liter V12, die ook in de verwante DBS Superleggera ligt, vindt zijn weg naar het nieuwe model. Met om en nabij de 700 pk levert de krachtbron iets minder vermogen dan in de DBS Superleggera, maar in deze open tweezitter is dat meer dan voldoende. De 0-100-tijd van 3,5 seconden is ook bepaald niet misselijk. De topsnelheid is 300 km/h.

Aston Martin gaat slechts 88 exemplaren van de V12 Speedster bouwen en begint vroeg in 2021 met de levering. Geïnteresseerden moeten, niet onverwacht, diep in de buidel tasten. De V12 Speedster gaat niet voor minder dan € 880.000 naar zijn eerste eigenaar.