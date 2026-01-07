Ga naar de inhoud
Populaire Skoda Elroq te duur? Deze Skoda is €10.000 goedkoper!

De volgende verkooptopper van Nederland?

De Skoda Elroq was in 2025 de meest geregistreerde en daarmee populairste nieuwe auto van Nederland. De Skoda Epiq die je op deze spionagefoto's ziet, zou zomaar de volgende kunnen zijn.

De Skoda Elroq is niet aan te slepen. De elektrische Skoda had de zware taak de Kia EV3 in te halen en slaagde daarin wonderwel. Er verlieten in 2025 maar liefst 11.960 exemplaren de showroom, zo'n 1.000 stuks meer dan van de EV3. De Elroq is er vanaf net geen €35.000 en valt kennelijk binnen het leasebudget van veel Nederlanders. Dit jaar brengt Skoda een nieuw elektrisch model op de markt dat in ieder geval nog veel goedkoper en daarmee misschien wel nog populairder wordt: de Skoda Epiq.

Zijn komst is allang geen verrassing meer. De Tsjechen hebben de Epiq immers al tweemaal als studiemodel laten zien. De versie die Skoda ons in september voorschotelde, leek al nagenoeg productierijp. Het testwerk met de Epiq is en blijft in volle gang, zo bewijst een kakelverse set spionagefoto's van de kleine elektrische cross-over. De Skoda Epiq moet een vanafprijs van zo'n €25.000 krijgen en dat betekent in het gunstigste geval dat de goedkoopste variant zomaar even €10.000 goedkoper is dan die van de Elroq.

Wat je voor die 25 mille krijgt weten we nog niet exact, al kunnen we je alvast een vrij nauwkeurige schatting geven. De Skoda Epiq wordt grofweg 4,1 meter lang en is dus zo'n 15 centimeter korter dan de Elroq. De bagageruimte meet tegen de 475 liter, al moet je daarvoor de verschuifbare achterbank in de voorste stand zetten. De Epiq dankt zijn relatief grote interieurruimte aan het feit dat het in beginsel een voorwielaandrijver is.

Dit jaar nog lopen de eerste exemplaren van de band in het Spaanse Pamplona, zij aan zij met een andere belangrijke nieuwe EV van de Volkswagen Group: de Volkswagen ID Polo. Waar de Elroq een regelrechte concurrent is van de Kia EV3, moet de Skoda Epiq zich straks meten met de Kia EV2.

Elroq voor €30.000?

Kun je niet op de Epiq wachten, maar vind je €35.000 toch te veel voor een Skoda Elroq? Grasduin dan vooral even in het uitgebreide aanbod gebruikte Skoda's Elroq op AutoWeek.nl. Daar tref je ruim 400 tweedehands Elroqs, waaronder exemplaren die zo'n €30.000 kosten.

