Met de Skoda Epiq doen de Tsjechen straks een poging om het succes van de Elroq naar een kleiner en goedkoper segment te vertalen. Die Skoda Epiq kom je straks waarschijnlijk op elke straathoek tegen, maar nu kun je hem nog eenmaal in winters testkostuum bekijken.

De strijd tussen de Kia EV3 en Skoda Elroq werd gewonnen door die laatste. In 2025 zijn er in Nederland bijna 12.000 exemplaren van de Elroq geregistreerd en daarmee was het de populairste nieuwe auto van Nederland. De Elroq krijgt een kleiner alternatief waarop de Tsjechen een grootse naam plakken: Epiq. Hij krijgt de zware taak om het succes van de Elroq in een kleiner segment te evenaren. Skoda presenteert de Epiq in mei, maar dat betekent niet dat het testwerk al volledig is afgerond.

Op een nieuwe serie foto's is de Skoda Epiq in winters testkostuum te zien. Het prototype van de elektrische cross-over is nog relatief fanatiek ingepakt met camouflageplakkers. Zo sterk zelfs, dat er meer van de definitieve vormen zichtbaar was op de foto's van het kleurrijk beplakte exemplaar die Skoda onlangs zelf vrijgaf. Die vrolijk bestickerde Epiqs stonden op flink lichtmetaal, terwijl het testexemplaar op deze foto's wielen heeft van een meer bescheiden formaat.

De Skoda Epiq is 4,17 meter lang, 1,8 meter breed en 1,62 meter hoog. Terwijl je de Elroq kunt zien als het elektrische equivalent van de Karoq, is de Epiq het elektrische alternatief voor de Kamiq. Dat maakt hem een elektrische cross-over in wat we het B-segment noemen, een populair en dus belangrijk deel van de markt waarin onder meer de Peugeot e-2008, Kia EV3 en Toyota Urban Cruiser opereren.

De Epiq krijgt op termijn een vanafprijs van zo'n €25.000, al debuteert de Skoda op de Nederlandse markt als duurdere Epiq 55. Wat die gaat kosten, weten we nog niet. Wat die in huis heeft wel: een 51,7 kWh (netto) NMC-accu en een 210 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 430 kilometer. Later komen varianten met een 37-kWh accu en 115 pk en 135 pk sterke elektromotoren.

Hier bekijk en lees je meer over de Skoda Epiq.

Goedkope elektrische Skoda

De goedkoopste elektrische Skoda is nu uiteraard de Elroq. Die kost minimaal €34.990. Elroq rijden kan al voor minder. Zo komen we in het occasionaanbod op AutoWeek.nl onder meer deze gebruikte Skoda Elroq tegen die €30.900 kost en slechts 7.500 kilometer ervaring heeft.