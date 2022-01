Skoda Enyaq Coupé iV geschetst

Skoda heeft een nieuwe carrosserievariant van de elektrische Enyaq iV in de ontwikkelingskamers staan. Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat dat geen extra ruime variant is, maar juist een versie met een sterker aflopende daklijn en dus minder hoofdruimte achterin.

Volkswagen gaf de ID4 in de vorm van de ID5 vorig jaar een broertje met een sterker aflopende daklijn en ook Skoda's Enyaq IV krijgt een dergelijke variant. Dat de Enyaq iV een dergelijke 'coupéversie' krijgt, was van meet af aan al duidelijk. De ruim twee jaar geleden gepresenteerde Enyaq-voorbode Vision iV was namelijk al wat autofabrikanten tegenwoordig een 'Coupé-SUV' plegen te noemen. Skoda gaf eerder al aan dat de nieuwe variant van de Enyaq iV nog in januari wordt onthuld en geeft in de aanloop naar dat moment een tweetal nieuwe designschetsen van de Enyaq Coupé iV vrij.

De Skoda Enyaq Coupé iV is tot aan de B-stijl gewoon een Enyaq iV zoals je die al even kent, maar daarachter loopt de daklijn steker af om vloeiend over te lopen in de achterklep. Hoe Skoda de achterkant exact heeft vormgegeven, houdt het merk nog even onder de pet. De bilpartij van de Vision iV geeft er ongetwijfeld een goede indicatie van. Onder de platgedrukte achterzijde houdt zich een bagageruimte schuil die met 570 liter iets kleiner is dan die van de reguliere Enyaq iV Coupé (585 liter). Hoewel de aflopende daklijn van de Enyaq Coupé iV wat kubieke centimeters hoofd- en bagageruimte kost, levert het op een ander vlak ook winst op. Zo snijdt de nieuwe variant van de elektrische SUV net even efficiënter door de lucht dan de Enyaq iV. De cW-waarde van de Enyaq Coupé iV bedraagt namelijk 0,25, terwijl de reguliere Enyaq iV 0,27 achter dat kopje noteert.

Skoda gaf eerder al aan dat de Enyaq iV 'begin 2022' bij de dealers zou verschijnen en net als de Enyaq iV in diverse vermogensvarianten beschikbaar komt. De Enyaq Coupé iV komt als iV 60 met 58 kWh accu en met 180 pk sterke elektromotor op de achteras. De 80 iV wordt de versie met 77 kWh accu en 204 pk sterke elektromotor achter. Die variant moet een actieradius van 535 kilometer kunnen halen. Dat is 25 kilometer meer dan de reguliere Enyaq 80 iV. Zit er meer iV-pret in het vat? Zeker. Skoda komt namelijk ook met een vierwielaangedreven 265 pk sterke iV 80X én met een heuse 306 pk sterke RS-versie.

Op 31 januari wordt de Skoda Enyaq Coupé iV onthuld, nog even geduld dus.