Gemeenten schrijven jaarlijks mogelijk 500.000 onterechte parkeerboetes uit, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens in een eigen studie. De AI-software die scanauto’s gebruiken, zou geregeld foutjes maken. Wie slechts laadt en lost, kan alsnog een boete krijgen. "Laat mensen de AI controleren.”

Ieder jaar worden er 3 tot 5 miljoen parkeerboetes uitgeschreven, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ruim 10 procent is volgens berekeningen van de AP onterecht. Bezwaarmakers krijgen in grofweg de helft van de gevallen gelijk, meldt de toezichthouder.

Kunstmatige intelligentie is volgens de AP een belangrijke oorzaak van dit soort foutjes. De met camera’s uitgeruste scanauto’s maken vaak gebruik van deze techniek, om sneller controles uit te kunnen voeren. Het probleem is volgens de AP dat de software soms wel erg snel concludeert dat mensen illegaal parkeren.

Gehandicaptenkaart soms probleem

Mensen die aan het laden en lossen zijn, worden soms ook gedetecteerd door de software. Hetzelfde geldt voor bestuurders met een gehandicaptenkaart achter de voorruit, die in de regel niet op het kenteken wordt geregistreerd.

Wie er bezwaar tegen maakt, krijgt volgens een woordvoerder te maken met ‘tijdrovende, vaak geautomatiseerde bezwaarprocedures en gebrekkige transparantie’.

Ouderen vaker de dupe

Mensen die digitaal niet goed onderlegd zijn, zouden bovendien vaker de dupe zijn. "Bijvoorbeeld ouderen”, zegt de woordvoerder. "Als zij eens hebben geaccepteerd dat hun gemeentecommunicatie online verloopt, beseffen ze vaak niet dat dit ook geldt voor parkeerboetes. Als ze een keer hun wachtwoord zijn vergeten, kunnen ze zo een boete missen.”

De AP pleit er daarom voor dat gemeenten hun parkeerhandhaving jaarlijks tegen het licht houden. Daarnaast raadt de toezichthouder gemeenten aan om ook ambtenaren controles uit te laten voeren.

"Laat mensen controleren of wat AI zegt wel klopt”, zegt de woordvoerder. "Gemeenten blijven als opdrachtgever verantwoordelijk. Ze moeten niet denken: dat zit wel goed met die AI.”

VNG: ‘Fouten met scanauto’s’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in een reactie op de hoogte te zijn van het feit ‘dat er fouten gemaakt worden met scanauto’s en dat die gemeenten het geld terugstorten bij bezwaren die zijn toegekend’. "Hoe dit verder wordt afgewikkeld, weten we niet.”

De belangenorganisatie benadrukt als vereniging geen toezicht op gemeenten te houden. "Dus ook niet als het om gebruik van scanauto’s gaat.”

