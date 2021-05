SberAutoTech Flip: Russische robo-taxi

Volgens Automotive News Europe, dat het nieuws aan de Russen heeft ontrafelt, tracht SberBank zijn geld op tal van gebieden te laten renderen. Automobiliteit hoort daar kennelijk ook bij, al nemen we het je niet kwalijk als een voertuig als Flip niet binnen de kaders van je autoliefde past.

Flip – we hanteren maar even geen lidwoorden bij deze voornaam - heeft geen duidelijke voor- en achterkant en lijkt vooral uit duister glas te bestaan. Het gevaarte biedt binnen de buitenmaten van een gemiddelde auto plaats aan zes passagiers. Letterlijk passagiers, want een chauffeur is er uiteraard niet bij.

Voor het overige gaat Flip grotendeels in nevelen gehuld, zoals dat vaker het geval is bij dingen uit Rusland. Er is één foto en de mededeling dat het ding elektrisch is, maar dat hadden we zelf ook kunnen raden.

Interessant is wel dat Flip volgens z’n makers ook overweg kan met aardgas en waterstof, al wordt er niet bij verteld hoe we dat precies voor ons moeten zien. Wellicht heeft het iets te maken met het feit dat de accu’s eenvoudig vervangbaar zijn, wellicht ook door iets anders dan een batterij.

Het accuwisselproces neemt volgens de bedenkers vijf minuten in beslag, zodat het voertuig bijna ononderbroken kan worden ingezet. Belangrijk, want de visie voor een voertuig als Flip is dat het een werkpaard is dat behalve als taxi ook voor goederenvervoer kan worden ingezet.