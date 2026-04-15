Volvo neemt in Europa de touwtjes in handen bij Lynk & Co

Er gebeurt een boel bij Lynk & Co. Volvo Cars neemt in Europa de touwtjes in handen bij het merk. Dat moet de toekomst van het merk in dit deel van de wereld veiligstellen.

Onlangs stapte Lynk & Co in Europa af van het abonnementsmodel voor de Lynk & Co 01. Nu vindt er een grotere wijziging plaats. Volvo Cars wordt in Europa verantwoordelijk voor de commerciële en merkactiviteiten van Lynk & Co. Wat dat concreet betekent: Volvo gaat hier de verkoop én service van Lynk & Co-modellen regelen.

Volgens Lynk & Co kan het dankzij de nieuwe situatie "[...] efficiënter opschalen en tegelijkertijd een onderscheidende merk- en productbeleving blijven bieden." Ook moet deze samenwerking de verkoopcijfers van het Chinese merk stuwen. Hoewel Volvo een grote rol krijgt bij de commerciële bezigheden van Lynk & Co, betekent dit niet dat het zich met de ontwikkeling van auto's gaat bemoeien. Lynk & Co blijft verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van zijn modellenportfolio. Wanneer je bij geselecteerde Volvo-dealers nieuwe Lynk & Co's aantreft, is nog niet zeker. Voorlopig hebben Volvo en Lynk & Co een modelovereenkomst getekend.