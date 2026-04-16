Dure benzine helpt Fastned aan veel meer winst

Fastned is in het eerste kwartaal stevig gegroeid. Het Nederlandse bedrijf verdiende 40 procent meer aan laadsessies dan een jaar eerder, staat in een kwartaalupdate. Fastned verwacht dat hoge benzine- en dieselprijzen door de Iranoorlog de komende tijd bijdragen aan de groei van de markt voor publieke snellaadstations.

Laadsessies bij Fastned brachten in januari, februari en maart 39,2 miljoen euro op. Het bedrijf opende acht nieuwe locaties en breidde er vier uit. Daarnaast stegen de opbrengsten per laadstation verder doordat er steeds meer elektrische auto's de weg op gaan, meldde het bedrijf.

De brutowinst, dus de omzet min de inkoopkosten, steeg op jaarbasis 63 procent tot 32,1 miljoen euro. Dat dankte Fastned aan de gestegen waarde van e-credits. Dat zijn certificaten voor eigenaren van laadpalen die ze kunnen verkopen aan brandstofleveranciers die moeten verduurzamen. De nettowinst vermeldde Fastned niet in zijn kwartaalbericht.

Lees ook

Nieuws
Dongfeng Box

Dongfeng wordt mogelijk groot in Europa dankzij Stellantis

Nieuws
Leapmotor C10 (patent)

Leapmotor C10: nog geen twee jaar oud en nu al flink vernieuwd

Volkswagen ID3 Neo

Dit is de Volkswagen ID3 Neo: facelift voor ID3 die sfeer en fun brengt

Nieuws
Lynk & Co 02

Volvo neemt in Europa de touwtjes in handen bij Lynk & Co

Nieuws
Renault Megane E-Tech Spyshots

Renault schrapt duizenden ingenieursbanen

