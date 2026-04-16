Voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan geeft, kan AutoWeek je al alle prijzen van de gefacelifte Mercedes-Benz EQS vertellen. Wat blijkt: ondanks dat Mercedes' vernieuwde elektrische topmodel veel meer kan dan het origineel, is hij minder duur dan voorheen.

Dat de vernieuwde Mercedes-Benz EQS over het algemeen goedkoper is dan de versie van voor de facelift, maakt het natuurlijk niet direct een koopje. Sterker nog: de vanafprijs ligt hoger dan voorheen. Voor de vernieuwde 5,33 meter lange aalgladde liftback betaal je nu minstens €101.307. Eerder lag de vanafprijs nog op €98.887. Maar er is winst als je kijkt naar wat je voor je centen krijgt. De instapper is voortaan de Mercedes-Benz EQS 400 met 112 kWh accu en 367 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 797 kilometer. Snelladen kan met 330 kW. De EQS 400 vervangt de EQS 350 met 292 pk, 96 kWh accu en 682 kilometer rijbereik.

Net als eerder is er een EQS 450+. Die is nu 408 pk sterk en perst een actieradius van tot wel 906 kilometer uit zijn 122 kWh accu. Deze variant kan met 350 kW DC-laden. Je betaalt er minimaal €108.567 voor. Voor de facelift telde je voor de EQS 450+ €113.407 neer. Duizenden euro's meer dus, en daar kreeg je mindere prestaties voor. De oude EQS 450+ was 333 pk sterk en schopte het met zijn 118 kWh accu tot een actieradius van 802 kilometer. De EQS van voor de bijpuntsessie kon met maximaal 200 kW snelladen.

De EQS 450 'zonder plus' en met 4Matic-vierwielaandrijving zien we in het nieuwe leveringsgamma niet meer terug. Wel is er weer een Mercedes-Benz EQS 500 4Matic. Die kost minimaal €117.642, is 476 pk sterk en perst tot 855 kilometer uit zijn 122 kWh batterij. Ter vergelijking: de vorige EQS 500 4Matic was 449 pk sterk en kwam met zijn 118 kWh accu tot 753 kilometer ver. Die was er zelfs alleen als AMG-Line en kostte minimaal €146.077. Ook de nieuwe en grondig verbeterde EQS 500 4Matic is er als AMG-Line en kost dan hetzelfde als de naamloze versie (voorheen: Luxury Line).

De Mercedes-Benz EQS is er ook weer als 580 4Matic. Je raadt het al: ook die kan meer dan de 580 4Matic van voor de facelift. Hij is 585 pk sterk, heeft dezelfde accu als de 450+ en 500 4Matic en haalt daar tot wel 855 kilometer uit. Hij kost minimaal €135.792. De vorige 580 4Matic had 544 pk, een rijbereik van maximaal 743 kilometer en was er enkel als Exclusive Line. Daar betaalde je maar liefst €172.092 voor. Een gigantisch verschil, al zijn de uitvoeringen niet één op één te vergelijken.

Prijzen Mercedes-Benz EQS - april 2026

Vermogen Aandrijving Accu Actieradius Uitvoering Vanafprijs EQS 400 367 pk Achter 112 kWh 797 kilometer EQS €101.307 EQS 400 367 pk Achter 112 kWh 792 kilometer AMG Line €105.663 EQS 450+ 408 pk Achter 122 kWh 906 kilometer EQS €108.567 EQS 450+ 408 pk Achter 122 kWh 874 kilometer AMG Line €112.923 EQS 500 4Matic 476 pk Voor en achter 122 kWh 855 kilometer EQS €117.642 EQS 500 4Matic 476 pk Voor en achter 122 kWh 849 kilometer AMG Line €117.642 EQS 580 4Matic 585 pk Voor en achter 122 kWh 855 kilometer EQS €135.792 EQS 580 4Matic 585 pk Voor en achter 122 kWh 849 kilometer AMG Line €140.148

Hier lees je alles over de vernieuwde Mercedes-Benz EQS.