Roborace met DevBot 2.0 naar Goodwood

Roborace meldt dat het ook dit jaar aanwezig is tijdens het Goodwood Festival of Speed. Dit jaar toont het bedrijf er zijn DevBot 2.0.

Vorig jaar deed Roborace met zijn DevBot tijdens het Goodwood Festival of Speed mee met de bekende heuvelklim. Daarmee was de elektrisch aangedreven én volledig autonome DevBot de eerste auto die de 1,9 kilometer tijdens het festival zo snel mogelijk probeerde af te leggen. Ook dit jaar is Roborace aanwezig tijdens het jaarlijkse autofeest, maar ditmaal brengt het bedrijf een doorontwikkelde versie van zijn autonome racer mee: de DevBot 2.0.

De DevBot 2.0 deelt zijn technische basis met de eerste versie van de opmerkelijke scheurneus, maar is op bepaalde punten aangepakt. Niet alleen ziet de DevBot 2.0 er anders uit, ook zit de - met het oog op de veiligheid aanwezige - 'bestuurder' lager in de auto dan voorheen. Daarbij is de DevBot 2.0 nu een achterwielaandrijver in plaats van een vierwielaandrijver.

Overigens heeft RoboRace ook de Robocar in z'n werkplaats staan, een autonome racer zonder cockpit. Die cockpit is wél aanwezig in de DevBot 2.0. De DevBot 2.0 heeft een bestuurder aan boord die de eerste helft van de races het werk doet. De tweede helft wordt autonoom afgelegd.