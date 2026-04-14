Ford Mustang-ontwerper wordt designbaas McLaren

Kemal Curic gaat aan de slag bij McLaren als hoofdontwerper. De ervaren ontwerper van Bosnische afkomst was eerder werkzaam bij Ford, waar hij diverse bekende modellen tekende.

Er vond onlangs wat geschuif van McLaren naar Porsche plaats, want voormalig McLaren Automotive-CEO Michael Leiters vertrok naar Porsche om daar de boel te gaan leiden en ook de pas kort als McLaren-ontwerper actieve Tobias Sühlmann ging die kant op. Voor Sühlmann is nu een vervanger gevonden bij McLaren: Kemal Curic. Hij mag zijn visie los gaan laten op de tekentafel in Woking.

Curic (48) gaat die kant op met de nodige ervaring. Hij komt bij Ford vandaan en zette daar onder meer de vorige Ford Mustang, de derde generatie Ford Focus en de laatste Ford Mondeo op papier. De laatste jaren was hij verantwoordelijk voor Fords luxemerk Lincoln en werkte hij bij Ford Performance. Vooral dat laatste en zijn ervaring met de Mustang is interessant voor McLaren.