Roadsters van de 'toekomst' in 1991 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Wat is er nou leuker dan alvast visualiseren hoe nog niet onthulde toekomstige auto's er ongeveer uit gaan zien? Recent deed AutoWeek dat bijvoorbeeld nog met onder meer de Kia Sportage, de Toyota Aygo en de Skoda Fabia. Vaak zitten ze behoorlijk goed in de richting, blijkt dan bij de werkelijke onthulling. Toch pakt ook wel eens anders uit, maar meestal slechts op detailniveau. In AutoWeek 9 uit 1991 begaf onze toenmalige illustrator zich op iets gladder ijs, door auto's te tekenen waarvan stiekem eigenlijk niet per se zeker was dat ze ook werkelijk zouden komen. Je raadt het al, in de jaren die volgden bleek het niet geheel verwonderlijk toch wat anders te zitten.

Wat te denken van deze 'Audi 80 Roadster'. Exact 30 jaar geleden verwachtten we nog dat er naast een conventionele cabrioletversie van de Audi 80 ook een andere tweezitter zou komen op een ingekorte basis. Die zou er dan grofweg zo uit kunnen zien, dachten we. Overigens was de verwachting voor wat betreft de techniek een stuk specifieker; de auto zou enkel voorwielaandrijving krijgen en de toenmalige 2.0 16V die ook in de 80 leverbaar was zou de Roadster van zijn krachten voorzien. De 80 Cabriolet kwam inderdaad, de Roadster niet. De TT, die pas in 1998 verscheen, komt er hooguit nog een beetje bij in de buurt. Die stond echter op een andere basis, had een andere motor én was er ook met vierwielaandrijving.

Net onder de '80 Roadster' prijkte deze tweezitter van Honda. Daarmee waren we al een stuk warmer. Het was een vooruitblik op een toen reeds gespot tweezits prototype 'op basis van de CRX'. De schets zat er redelijk ver vanaf, maar uiteindelijk kwam die auto wel degelijk! Dat was natuurlijk de CRX Del Sol. Toch een iets extravaganter getekende auto dan de schets hierboven. Qua lijnenspel doet de illustratie haast nog wat meer denken aan de nog wat later onthulde S2000.

In 1991 was bekend dat de inmiddels stokoude Alfa Romeo Spider niet lang meer mee zou hoeven. Daarom was het dan ook een logische verwachting dat Alfa Romeo er een modern vervolg aan zou geven. De nieuwe Spider zou er wel eens zo uit kunnen zien, dachten we in 1991. Eerlijk is eerlijk; het is niet gek gedacht. Dat-ie het uiterlijk over een compleet andere boeg zou gooien dan de oude Spider, hadden we goed. We hadden alleen niet kunnen bevroeden dat de GTV en Spider die in 1995 verschenen zó anders zouden worden. Wat we wél goed hadden, was dat de auto veel techniek deelde met de '75-opvolger', die uiteindelijk 155 bleek te heten.

De laatste die we belichten is een gevalletje 'wat had kunnen zijn ...'. Begin 1991 wachtten we namelijk met smart op 'de nieuwe Alpine', die uiteindelijk ook dat jaar verscheen. De A610 leek ondanks zijn nieuwe technische basis uiterlijk wel erg op zijn uit begin jaren 80 stammende voorganger, de GTA. Dat was al een teken dat de koek (vooral financieel) een beetje op was bij het Franse sportautomerk en de hierboven geschetste open versie van die A610 zag het levenslicht dan ook niet. Jammer, of geen groot gemis?