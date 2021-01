Blik to the Future: Kia Sportage

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Alweer dik tien jaar geleden zette Kia met de derde generatie van de Sportage een SUV neer die op bruuske wijze afscheid nam van de behoorlijk brave gelaatstrekken van zijn voorganger. Dat de gelauwerde ontwerper Peter Schreyer aan het roer van de ontwerpafdeling van het Zuid-Koreaanse merk was komen te staan, wierp zijn vruchten af. Dat zorgde er in combinatie met de inmiddels bewezen betrouwbaarheid van Kia namelijk voor dat 2011 het tot nu toe succesvolste verkoopjaar van de Sportage in Nederland werd. Maar liefst 5.513 stuks werden er toen hier verkocht. Een record dat de huidige generatie niet kon verbreken, maar ook deze Sportage kwam vanaf 2015 enkele jaren achtereen met grote aantallen tegelijk op de weg. Inmiddels is de gang er een beetje uit, maar gelukkig nadert de volgende Sportage met rasse schreden. Dat wordt een auto die het grotendeels over dezelfde boeg gooit. Een opvallend uiterlijk met bekende techniek eronder.

Groei

Dat wil niet zeggen dat het een doorontwikkeling van de huidige Sportage wordt. Nee, de kersverse Hyundai Tucson, die op een volledig nieuw platform staat, levert de basis voor de aanstaande Sportage. Dat betekent in ieder geval dat de Koreaan e iets groeit. Reken op enkele centimeters extra in de lengte en ook pakweg één tot twee centimeter groei in de breedte. Al met al strekt de koets zich over zo’n 4,5 meter lengte uit en dat wordt zoals gezegd weer een koets die niet te missen wordt. Net als bij bijvoorbeeld de Hyundai Kona ziet het ernaar uit dat de komende Sportage zijn koplampen behoorlijk laag in de neus krijgt, met bovenaan zijn snuit losstaande dagrijverlichting. De lampen flankeren een over de hele breedte van de neus doorlopende grille. Al met al een flinke stijlbreuk dus ten opzichte van het front van het huidige model, maar wederom lekker opvallend. Aan de achterkant gaat het er wat conventioneler aan toe. Strak gelijnde achterlichten zijn optisch aan elkaar verbonden met een ledstrip over de achterklep, maar dat is het dan meteen ook wel de meest in het oog lopende wijziging.

Elektrificatie

Zonder elektrokracht in de aandrijving doe je tegenwoordig bijna niet meer mee en daar ontbreekt het de Sportage dan ook zeker niet aan. Sterker zelfs, mogelijk heeft-ie zelfs per definitie elektrische ondersteuning aan boord. Een blik op de reeks krachtbronnen van de Hyundai Tucson leert ons dat er om te beginnen een mild-hybrid 1.6 T-GDI met 150 pk én een 230 pk sterke Sportage Hybrid mogen worden verwacht. Die laatste heeft naast de 1.6 ook een 60 pk sterke elektromotor aan boord en is straks waarschijnlijk zowel met voor- als vierwielaandrijving leverbaar. Waar de mild-hybrid vermoedelijk met de iMT-handbak wordt geleverd, is de Hybrid standaard uitgerust met een zestraps automaat. Extra interessant is de vierwielaangedreven plug-in hybride die er zeker komt van de Tucson en dus waarschijnlijk ook van de Sportage. Die heeft een systeemvermogen van 265 pk, waarbij een 90 pk elektromotor samenwerkt met de 1.6 T-GDI. Reken op een actieradius van ruim 50 elektrische kilometers met een volle accu. Komend voorjaar weten we meer, want dan verwachten we de onthulling van de nieuwe Sportage. Het duurt mogelijk nog tot minstens komende zomer voordat-ie zijn opwachting maakt bij de dealers.