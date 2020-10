Resultaten Ford ruimschoots beter dan verwacht

Ford heeft in het derde kwartaal fors meer auto's verkocht. Met name pick-up trucks en SUV's vonden gretig aftrek. Daarmee herstelde de automaker sterk van de eerder opgelopen coronaschade in de eerste jaarhelft. In Europa heeft het merk met wat meer tegenslagen te maken.

De resultaten van Ford waren ruimschoots beter dan verwacht. Het bedrijf zag de omzet op $37,5 miljard uitkomen. Dat was ruim meer dan de $34 miljard waar in de markt in doorsnee rekening mee werd gehouden. Daarbij lukte het Ford om auto's gemiddeld 8 procent duurder te verkopen dan een jaar eerder. De winst was met $3,6 miljard dan ook fors hoger dan voorzien. Op jaarbasis was zelfs sprake van een verdubbeling. Met name de nieuwe F-150 pick-up verkoopt bijzonder goed. Daarbij profiteerde Ford net als branchegenoten ook van de sterk aantrekkende automarkt in de VS.

In Europa heeft Ford een reorganisatie doorgevoerd waarmee sinds 2018 omgerekend €852 miljoen is bespaard. Ook hier zijn SUV's belangrijk voor het merk, want van de totale verkopen nemen ze meer dan 30 procent in beslag. Dit is een stijging van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens Ford zou de Europese tak winstgevend zijn geweest als het niet te maken had gekregen met een aantal tegenslagen. De problemen met de Kuga Plug-in Hybrid hebben er namelijk voor gezorgd dat Ford zijn CO2-doelstelling niet gaat halen. Hierdoor moet Ford op zoek naar een samenwerking in een CO2-poule, die ook weer geld kost.

Ford staat sinds kort onder leiding van Jim Farley. Die nam op 1 oktober het stokje over van Jim Hackett. Farley rekent naast het succes met de F-150 ook op succes met de elektrische Mustang Mach-E en de opgepoetste SUV Bronco.