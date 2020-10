Renault stoomt elektrische cross-over klaar

Volgens Renault maken we later deze maand kennis met twee elektrische nieuwkomers. De eerste is de reeds aangekondigde elektrische Spring, van dochtermerk Dacia. Aangezien we die al eens volledig konden zien, is daar de grootste verrassing wel van af. Gelukkig staat er nog iets op ons te wachten; een conceptauto van Renault zelf, waarmee het merk vooruitblikt op een nieuwe volledig elektrische cross-over. De Fransen laten er nog weinig over los, behalve dat de auto op het modulaire CMF-EV-platform staat, met bijgevoegd een foto van een stukje koplamp en 'grille'.

Het platform in kwestie heeft onlangs al z'n debuut gemaakt bij de Nissan Ariya. Dat is eveneens een volledig elektrische cross-over. Eén en één is twee: we rekenen dus op een Renault die een vergelijkbare weg in slaat als die Nissan. Waarschijnlijk krijgen we een al aardig productierijp studiemodel te zien, met de productieversie een maand of negen erachter in het kielzog. Nissan liet de Ariya Concept bijna een jaar geleden zien en de onthulling van de werkelijke auto volgde in juli van dit jaar.

Op basis van de eerste teaserfoto is er nog weinig zinnigs te zeggen, behalve dat de koplamp niet direct herkenbaar is als die van een Renault. Dikke kans dus dat het merk een behoorlijk nieuwe ontwerprichting inslaat met deze auto. Qua techniek is het mogelijk al wat minder koffiedik kijken, als we de Ariya er even bijpakken. Die 4,6 meter lange cross-over komt in meerdere smaken. Met vierwielaandrijving, voorwielaandrijving (één of twee elektromotoren), vermogens van 218 pk tot 306 pk en accupakketten met een capaciteit van 63 kWh en 87 kWh. Afhankelijk van de gekozen versie, komt die auto 360 tot zo'n 500 km ver (WLTP) met een volle accu. Een CCS-aansluiting voor snelladen is standaard van de partij. De 87-kWh-varianten hebben een 3-fasenlader voor het sneller bijladen aan huis.

Eerder liet Renault in de vorm van de Morphoz Concept (ook op het CMF-EV-platform) overigens al een brede vooruitblik op haar elektrische toekomst zien. De nieuwe conceptauto waar het nu over gaat, is een concretere vooruitblik. Vanaf 15 oktober gaat de nieuwsmolen volop draaien bij Renault, dus we verwachten rond die tijd het totaalplaatje te zien.