Productierijpe Dacia Spring in beeld!

Dacia heeft momenteel een interessant motorengamma. Niet alleen levert het merk in ons land auto's met de moderne TCe's van Renault, ook staan er diverse modellen met een benzinemotor op de leveringslijst die ook overweg kunnen met lpg. Voor hybriden en plug-in hybriden hoef je momenteel niet aan te kloppen bij de Roemeense fabrikant en tot voor kort leek de komst van een volledig elektrische Dacia iets voor in de verre toekomst. Niets is echter minder waar. Tijdens wat de Autosalon van Genève dit jaar had moeten zijn, trok Dacia het doek van de Spring Concept. AutoWeek heeft een stel patentschetsen van de definitieve productieversie opgedoken.

In feite brengen deze patenttekeningen weinig groot nieuws met zich mee. De Spring Concept was immers al nagenoeg productierijp. De Spring lijkt het uiteindelijk zonder de skidplates-achtige elementen aan de voor- en achterzijde te moeten doen die wel op de concept-car te zien waren. Ook lijken de koplampen, die zich een verdieping onder de platte led-dagrijverlichting bevinden, iets eenvoudiger van opzet. Uiteraard is het mogelijk dat Dacia een uitvoering op de markt brengt waarbij deze wel meer lijken op die van de concept-car. Een opvallend verschil met de Spring Concept: de productieversie moet het zonder laadopening op het rechter voorscherm stellen. De compacte Roemeen heeft z'n laadopening net als zijn Renault-broer waarschijnlijk achter het logo op zijn snuit zitten. Of de reguliere 'tankklep' rechtsachter betekent dat er van de Spring ook een versie met een verbrandingsmotor beschikbaar komt, is niet duidelijk.

De Dacia Spring is in feite Dacia's versie van de Renault City K-ZE die in China wordt verkocht, op zijn beurt de elektrische versie van de Kwid. De net geen 3,75 meter lange Spring Concept had een WLTP-bereik van 200 kilometer, al lichtte Dacia niet toe hoe groot het accupakket van de auto is. Ook hield het gegevens over de elektromotor nog onder de pet. De Renault City K-ZE waar deze Dacia zijn basis mee deelt, heeft een 26,8 kWh accupakket en heeft een 45 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft. Overigens heeft de Dacia Spring naast de City K-ZE meer Chinese broertjes. Venucia verkoopt de kleine EV namelijk als e30 en ook Dongfeng heeft een eigen versie van de elektrische stadsrakker. In 2021 moet de compacte elektrische Dacia op de markt komen, al wordt de productieversie nog dit jaar gepresenteerd. Renault belooft dat het de goedkoopste elektrische auto van Europa wordt, dus dat klinkt veelbelovend.