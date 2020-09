Renault Arkana ook naar Nederland!

Renault brengt een compleet nieuw model naar Europa: de Arkana. Het is een splinternieuwe coupé-SUV met een - volgens Renault - sportieve inborst. Het nieuwe model verschijnt in de tweede helft van volgend jaar bij de dealers.

Renault lanceerde medio vorig jaar in Rusland de Arkana, een coupé-SUV met een gelikt uiterlijk, een aflopende daklijn en ... een oude technische basis. De Russische Arkana staat namelijk op het B0-platform, een voornamelijk door Dacia gebruikte basis die onder meer voor de eerste en tweede generaties van de Duster is gebruikt. De vormgeving van de Arkana deed al vermoeden dat Renault het model op termijn ook in andere markten zou gaan voeren. Dat is nu bevestigd. Renault haalt de Arkana vanaf de tweede helft van volgend jaar naar Nederland, maar onderhuids gaat toch écht moderne techniek schuil.

Altijd hybride, altijd R.S. Line

Hoe zit dat? Welnu. De Russische Renault Arkana werd begin dit jaar door Renault Samsung Motors als XM3 naar de Zuid-Koreaanse markt gehaald. Daarbij vond een opvallende platformwissel plaats, de Samsung XM3 staat namelijk op het van de Renault Clio en Captur bekende CMF-B-platform. Dat is goed nieuws, het maakt de komst van een moderne geëlektrificeerde aandrijflijn mogelijk! De Renault Arkana die naar Nederland komt, staat ook op het CMF-B-platform en komt vooralsnog alleen met een hybride aandrijflijn naar ons land. Die Arkana E-Tech heeft dezelfde hybride aandrijflijn als de Renault Clio E-Tech, en dat betekent dat een atmosferische 1.6 samenwerkt met een elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 140 pk. In andere markten komt de Arkana ook met 140 pk en 160 pk sterke TCe's beschikbaar. Het is niet ondenkbaar dat de Arkana op termijn ook met de plug-in hybride aandrijflijn van de Captur E-Tech leverbaar wordt.

De Arkana komt in ons land dus alleen met de E-Tech hybride aandrijflijn en ook wat uitvoeringen betreft, valt er weinig te kiezen. Renault maakt namelijk alleen melding van de R.S. Line-uitvoering, een sportief aangeklede variant compleet met blitse bumpers en een lekker ogend interieur. Vanbinnen vinden we niet alleen afwerkingsstrips met carbonlook, maar ook rode accenten, een zwart hemeltje, een met leer bekleed stuurwiel en aluminium pedalen. Het model is leverbaar met een 7- of 9-inch infotainmentscherm. Achter het stuur zit, afhankelijk van de versie, een digitaal instrumentarium, leverbaar in verschillende uitmonsteringen. De bagageruimte van de Arkana E-Tech die naar Nederland komt, bedraagt 438 liter. De conventionele benzineversies zijn met 513 liter iets ruimer, maar die komen niet naar ons land.

Kadjar voorbij

De Arkana is 4,57 meter lang, 1,57 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,72 meter. Daarmee is hij twee centimeter langer dan de Russische uitvoering. Zetten we de Europese versie naast de nieuwe Captur, dan valt op dat de Arkana 34 centimeter langer is. Dat maakt de Coupé-SUV zelfs 12 centimeter langer dan de Kadjar! Ook de wielbasis van de nieuweling is groter dan die van de Kadjar (2,65 meter). De bodemvrijheid bedraagt 19 centimeter.

Overigens is de Arkana niet de enige SUV-achtige die in Rusland net even anders is dan in de markten erbuiten. Zo heeft Renault in Rusland de Kaptur op de prijslijst staan. Inderdaad, met een K. Die Kaptur lijkt op de vorige generatie Captur die Renault in Europa verkocht, maar staat net als de Russische Arkana op het goedkopere B0-platform.

De Renault Arkana loopt straks zij aan zij met de reeds genoemde Samsung XM3 van de band in het Zuid-Koreaanse Busan.